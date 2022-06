Mhoni Vidente arremete en contra de Derbez y confiesa que ella también fue vetada de Televisa

Culiacán, Sinaloa.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, confesó mediante una entrevista que sí fue vetada por Televisa, luego de sus inesperada salida de Hoy, la cual se dio hace tres años, cuando el programa estaba bajo la producción de la fallecida Magda Rodríguez, dejando el paso a su homóloga Mizada Mohamed, quien estuvo por mucho tiempo en la emisión.

Estas declaraciones surgieron luego de que el actor y director Eugenio Derbez indicó que habría sido vetado por parte de la empresa de San Ángel, tras permanecer en ella por más de 20 años, creando programas como Al derecho y al Derbez, Derbez en Cuando y XHDRBZ, mismos que por mucho tiempo han sido del agrado del público, por lo que los sigue retransmitiendo.

A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco", mencionó.