Tras humillar a Belinda, Christian Nodal sufre desgracia y reaparece ahogado en llanto en VIDEO

Ciudad de México.- Mientras que Christian Nodal olvida a su ex Belinda con la rapera argentina Cazzu, a quien acompañó a su concierto en España y se presume que pronto harían público su romance, circula en redes sociales un desgarrador video en el que el sonorense aparece llorando, lo que de inmediato alarmó a sus fanáticos. Quien publicó el video fue nada más y nada menos que la madre del cantante, Cristy Nodal, pues estremeció a todos al reflejar en este todo sobre sus problemas de salud.

¿Su condición ha empeorado? Cabe recordar que desde abril del año pasado, la madre del intérprete de Amor Tóxico y Ya no somos ni seremos se sinceró con sus seguidores y reveló que la diagnosticaron con cáncer de colon luego de muchos meses de sentirse mal y de tratar de detectar qué tenía. Apenas en febrero del 2021 fue que dio los primeros indicios al parecer con un radical cambio de look, asegurando que no había sido por decisión propia, sino por su salud.

Tras preocupar a todos, finalmente reveló que luchaba contra el cáncer y en julio fue intervenida de emergencia. "Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo", contó. Pocos después, anunció algo que paralizó el medio y dejó sin palabras a usuarios: su tumor desapareció de la noche a la mañana y sin razón aparente, lo que para ella fue un completo milagro.

Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen, miraron que por gracia de Dios mi colon estaba en perfectas condiciones (…) un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen", sostuvo entonces.

Y hasta ahora es que la exsuegra de Belinda reúne las imágenes y videos más dolorosos de su proceso de recuperación y lo publicó en TikTok. En estas fotografías incluidas aparecen sus tres hijos, siendo Christian y su hija Amely González Nodal quienes aparecen con lágrimas en los ojos llorando desconsolados, las cuales habrían sido tomadas hace ya varios meses cuando la situación era muy delicada. Esto conmovió a todos y evidenció el gran apoyo de la familia en momentos tan difíciles.

En el video también se puede ver a la madre del artista de 23 años en el hospital bastante enferma, con el rostro completamente agotado y mostrando cómo fue el duro tratamiento que recibió, mientras suena de fondo la canción cristiana Demente de Tercer Cielo. Cristy tocó fibras muy sensibles de usuarios, quienes de inmediato se solidarizaron con ella y aplaudieron sus ganas de seguir luchando y de publicar este video en el que aparecía más vulnerable.

Estas muestras de apoyo a la familia vienen luego de que todos pasaron por momentos críticos en las últimas semanas. Tras la ruptura del compromiso matrimonial de Nodal con Belinda, las cosas no han sido fáciles. El sonorense se hartó de las críticas de su exsuegra y terminó exhibiendo a la española por pedirle dinero hasta que "todo acabó", además de que se quitó todos los tatuajes que se hizo en su honor, haciéndose otros nuevos que le valieron ser duramente criticado.

Entre sus cambios de look, los cuales han dado mucho de qué hablar, surgió el pleito con J Balvin luego de que este se burlara de sus tatuajes de Belinda y subiera una foto comparándolos; esto provocó que Nodal sacara la 'tiradera' Girasol contra el colombiano, pero todo terminó bien pues ambos se disculparon el uno con el otro. Ahora, él da de qué hablar porque después de dejar entrever que su exprometida y su equipo podrían estar detrás de una campaña negra en su contra para ensuciar su carrera, ahora fue captado con alguien más.

La noticia del momento sobre el artista de regional mexicano es que podría ser más que amigo de la trapera Cazzu de 28 años, con quien fue captado de la mano por las calles de Guatemala y de quien se dice ya se hizo un nuevo tatuaje en su honor (una telaraña, ya que la araña es la portada de su disco nuevo Nena Trampa y ella lo tiene tatuado). El mexicano actualmente está en España con ella y hasta la presumió en sus historias cantando mientras él la veía desde backstage. Habrá que esperar para ver si ambos confirman oficialmente un noviazgo o si en realidad solo serían buenos amigos.

