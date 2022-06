¿Luto en 'Ventaneando'? Chapoy confirma que Bisogno sufrió trágico accidente y suplica ayuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace apenas unas semanas sufriera el robo de su celular, en abril un fuerte incendio en su casa y además un intento de robo de su camioneta, ahora Daniel Bisogno sufre otro fuerte incidente y Pati Chapoy le suplica tomar medidas al respecto para ayudarlo. Y es que revelaron que un conductor que aparentemente viajaba en estado de ebriedad, embistió el auto del presentador de 49 años y lo "despedazó".

Tal parece que el 2022 no ha sido el mejor año para Daniel, quien ya ha sufrido varios ataques a su seguridad e integridad física, los cuales han encendido alarmas no solo entre usuarios de redes sociales, sino también entre sus compañeros en TV Azteca, quienes no se explican el porqué le han pasado tantas cosas malas en tan poco tiempo. ¿Será que alguien le hizo brujería al presentador? Se desconoce, sin embargo, Pati le hizo una fuerte petición en Ventaneando para que ponga fin a tanta mala suerte.

Según ventiló la propia titular de la emisión de espectáculos, un hombre "borracho" impactó el automóvil del conductor, dejándolo destrozado. La revelación vino luego de que Yuridia, quien ahora es coach de La Voz México, explicara que en su camerino prende palo santo para ahuyentar las malas vibras, por lo que Pati le suplicó a Bisogno comprar uno también, a ver si así dejaban de pasarle tantas cosas.

Además, ventiló que una persona que iba en presunto estado de ebriedad le chocó, pero afortunadamente Bisogno no estaba dentro de su vehículo, ya que este estaba estacionado, dejando el accidente en pérdidas materiales. Él salió ileso, pero la periodista teme que luego siga sufriendo percances, por lo que le exigió que en cuanto pueda, él también compre un palo santo.

Oye por cierto, el palo santo lo deberías de usar porque afuera de la casa de Daniel, con el coche de Daniel, llegó un 'borrachal' y ¡pum! chocó", expuso.

"Se lo despedazó", agregó Pedro Sola, afirmando que el vehículo del conductor sí quedó con graves daños. Rápidamente, el conductor decidió aclarar lo que pasó luego de que lo balconearan en pleno programa en vivo. Daniel comentó que la persona que lo chocó se hizo cargo de todo: "Afortunadamente, después del incidente, muy decente el chavo, llegó y se presentó para responder por todo, que la verdad poca gente hace eso", dijo.

Reflexionando sobre lo que le ha sucedido en los últimos meses y que ha estado cerca de que le ocurra una tragedia más grave, mencionó: "Voy a usar el palo santo Pati", mientras que Mónica Castañeda se comprometió a comprárselo: "ahora que vaya el sábado al mercado te traigo". Finalmente, Pati le dijo que con uno no es suficiente, pues para todo lo malo que está viviendo necesitaba varios kilos.

(Tú necesitas) como 15 kilos de palo santo, porque te están pasando muchas cosas", le dijo Chapoy.

Como se recordará, en abril el reportero Gabriel Cuevas mencionó que cuando Bisogno visitaba un antro en la colonia Roma, dejó su vehículo estacionado con parquímetro y delincuentes le pusieron una bomba molotov para romperle el cristal y robarle la camioneta. Además, el presentador también sufrió un incendio en casa hace poco.

Estaban impermeabilizando la marquesina y a la hora que están sopleteando, brincaron chispas a la casa de la vecina y ¡zas!", comentó hace algunas semanas.

¿Adiós Pati Chapoy?

Esta nueva polémica sucede en medio de rumores de que Pati podría salir de la empresa. Según el canal de YouTube El Borlote, la jefa de espectáculos de TV Azteca presuntamente estaría en la mira de la directora de contenidos Sandra Smester, quien la querría fuera de la televisora ya que era gran amiga y mano derecha de Alberto Ciurana, quien falleció en marzo del 2021 por Covid-19 y a quien reemplazó en el cargo. Como se recordará, Ciurana y Pati tenían bastantes diferencias luego de que cuando él trabajaba en Televisa, hasta intentó meter a la periodista a la cárcel.

"Alta ejecutiva de TV Azteca quiere a Chapoy fuera de la televisora. Se ha mencionado que poco a poco el punch que tenía Pati en TV Azteca se ha ido disminuyendo; así lo ha dejado en evidencia todas las acciones han estado orillando a la septuagenaria conductora a retirarse de la TV, o al menos de Ventaneando", reportó el canal, afirmando que podría ser Chisme No Like el programa que reemplace su longevo programa que lleva 26 años al aire.

El primer caso será el cambio de horario ya que aseguran que los niveles de audiencia de 'Ventaneando' no son los de antes (...) en el horario del programa de espectáculos colocarán a la emisión que comenzó en redes, 'Chisme No Like' (...) La antes poderosa Pati estaría viviendo sus últimos momentos como conductora", indicó 'El Borlote'.

Cabe mencionar que esa información no ha sido confirmada por los involucrados ni por la empresa, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

