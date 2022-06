Adiós TV Azteca: Tras 4 años, Kristal Silva abandona 'VLA' y queda fuera de '¡Quiero Bailar!'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva, quien tiene casi 4 años trabajando en la empresa TV Azteca, dejó en shock a sus miles de seguidores y fans debido a que este jueves 16 de junio abandonó el foro del programa Venga la Alegría y también el reality ¡Quiero Bailar!, donde se había convertido en una de las participantes favoritas a ganar la primera temporada junto a su pareja, el pequeño Canek.

La exreina de belleza nacida en Tamaulipas tuvo que salir del aire esta mañana en contra de su voluntad pues como se recordará, durante la tarde de ayer miércoles ella sufrió un fuerte accidente mientras estaba en los ensayos del concurso de baile. Pocas horas más tarde, la también modelo de 30 años habló en sus historias de Instagram para explicar que su lesión fue provocada por un mal movimiento al momento de estar practicando su coreografía, pero afirmó que se recuperaría pronto.

No obstante, este jueves Silva no apareció conduciendo el matutino del Canal Azteca Uno, el cual le hace la competencia al programa Hoy, y eso desató la preocupación de sus miles de admiradores. Pero por fortuna, horas más tarde la conductora realizó una videollamada con sus compañeros de VLA y explicó al borde del llanto que se sentía sumamente frustrada por haberse lastimado en la segunda semana de ¡Quiero Bailar!.

Estoy triste, me siento muy enojada, no quería llorar pero al ver las imágenes, los dos tenemos ese sueño y me da mucha impotencia", dijo con un nudo en la garganta

Kristal dijo que ya tenía tiempo con molestias en la rodilla y confesó muy dolida que el primer diagnóstico que le dieron los especialistas es que probablemente será sometida a una cirugía de urgencia para evitar mayores consecuencias en su salud: "Tuve que venirme al hospital, es muy grave lo que está pasando... lo primero que me dijeron es que luego de la revisión, hay un menisco dañado y esto puede recurrir cirugía, no sé en qué punto está dañada mi rodilla".

Asimismo, la guapísima mujer tamaulipeca apareció usando un par de muletas y también una férula que le inmoviliza la rodilla para evitar más dolor. Su compañero de baile Canek comentó que estaba dispuesto a renunciar al concurso de baile pero Kris se negó y le dijo que se recuperaría para seguir persiguiendo su sueño: "No mi amor, yo me voy a recuperar, todo va salir bien, yo no voy a permitir que dejes tu sueño, estoy muy ansiosa por saber qué va suceder pero tú concéntrate, lo vas a lograr".

