Adiós Televisa: Tras 5 días hospitalizado, Ignacio López Tarso reaparece en 'VLA' y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Ignacio López Tarso, quien es uno de los pocos famosos que aún conserva su contrato de exclusividad en Televisa, impactó al reaparecer en el matutino de la competencia Venga la Alegría de TV Azteca. El histrión mexicano les brindó una entrevista exclusiva para platicar los pormenores de su más reciente visita al hospital, donde permaneció internado durante cinco días.

Como se recordará, el intérprete de 97 años llegó de emergencia a un nosocomio de la Ciudad de México el pasado 30 de mayo y alarmó a todo el gremio artístico y miles de seguidores pues temían lo peor debido a su avanzada edad. Pero por fortuna, don Ignacio pudo recuperarse de una neumonía bacteriana y el sábado 4 de junio fue captado mientras abandonaba el centro hospitalario donde recibió atención de primera.

Fuente: Internet

La mañana de este viernes 17 de junio el histrión de entrañables melodramas como La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños!, por mencionar algunos, traicionó al elenco del programa Hoy debido a que brindó una entrevista exclusiva al matutino que les hace la competencia, VLA, en la que contó detalles de cómo fue que su familia se dio cuenta que estaba enfermo y por ello lo llevaron de urgencia a un hospital.

Una noche viendo televisión empecé a tener frío, me paré por un suéter, sentí más frío y hasta que llegó Juan Ignacio, mi hijo, y dijo 'no, esto está grave' y llamó a la ambulancia y me llevaron al sanatorio de la Anda", expresó el también estrella de teatro y televisión.

No obstante, López Tarso jamás perdió su actitud positiva y aunque su salud estaba en peligro, él disfrutó su estadía en el hospital, pues en la entrevista con el programa de Azteca Uno no paró de resaltar lo bien que lo trataron las enfermeras que estuvieron a su cuidado: "Me bañaron sin bajarme de la cama tres guapas niñas, yo me quedé verdaderamente asombrado, fue una maravilla, las felicité muchísimo, dije 'que esto se repita porque está muy agradable'".

Asimismo, el galardonado actor de la Época de Oro del cine mexicano presumió que una universidad construirá un teatro que llevará su nombre y además de ser invitado a colocar la primera piedra, el recto de esta casa de estudios también lo invitó a inaugurar el reciento dentro de 2 años: "El señor me invitó a poner la primera piedra y me comprometió a que dentro de 2 años, yo lo inauguré".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva