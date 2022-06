Tras dolorosa lesión, Kristal Silva se ahoga en llanto en 'VLA' y renuncia a '¡Quiero Bailar!'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de tener a sus millones de seguidores con incertidumbre en los últimos días, hace algunos momentos Kristal Silva reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría y dejó en shock a todo el público de TV Azteca al dar una dolorosa noticia. Resulta que la guapa conductora confirmó que ya no podrá seguir participando en el reality ¡Quiero Bailar!, donde era una de las favoritas.

Sí, la mañana de este viernes 17 de junio la exreina de belleza nacida en Tamaulipas hizo una nueva videollamada con sus compañeros del matutino de Azteca Uno para explicar que ya no podría seguir adelante en el concurso y que la producción debía buscarle una nueva pareja al pequeño Canek. ¿La razón? Su lesión en la rodilla es más crítica de lo que imaginaba y probablemente tendrá que ser sometida a cirugía.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva

La verdad es que me da mucha tristeza no estar por allá, saben lo desesperada que soy y estoy muy ansiosa de estar inmóvil", explicó Silva.

La también modelo de 30 años explicó que ayer jueves le realizaron una resonancia en la rodilla para saber qué tan afectada se encuentra tras haberse lastimado mientras ensayaba su coreografía y comentó que aunque su médico aún revisa los resultados, un fisioterapeuta ya le adelantó que tiene fractura en el menisco y que muy probablemente tendrán que llevarla a quirófano para solucionar el problema: "Estoy esperando que el ortopedista me diga que sí voy a ocupar una cirugía".

Fuente: Instagram @kristalsilva_

Kris explicó que aunque solo es una posibilidad que en realidad vaya a ser operada, ella no quiere que su pareja de baile se siga atrasando y por ello renuncia a la competencia: "Tengo una lesión más grave de lo que yo esperaba y por eso tengo el dolor, no puedo mover la pierna, no puedo hacer ninguna actividad que lo empeore, no puedo entrenar y obviamente tampoco bailar, lo que me pone más triste".

Mientras ella no paraba de repetir lo decepcionada que se encontraba, el pequeño Canek tomó el micrófono para darle unas palabras de aliento a su excompañera y le deseó una pronta recuperación. Ahí fue cuando la conductora tamaulipeca no pudo más y con un nudo en la garganta le prometió al niño que hará todo lo humanamente posible para estar lista para volver a la gran final de ¡Quiero Bailar!.

Ansío demasiado bailar contigo pero quiero que comiences de cero y seas optimista... la verdad es que tengo la ilusión de recuperarme más rápido de lo que debería, en un mes yo voy a estar bien y yo regreso contigo", añadió entre lágrimas.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva