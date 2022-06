Tras ser discriminado por directivos de Televisa, César Évora se lleva otra decepción en San Ángel

Ciudad de México.- Hace aproximadamente tres semanas, el galán de novelas como La Madrastra, César Évora destapó en el programa de Faisy Nights, que en sus principios como actor habría sido discriminado por directivos de Televisa, debido a su nacionalidad cubana. A poco menos de un mes de esta controversial revelación, el actor declaró que se llevó una nueva decepción por parte de San Ángel.

Como muchos sabrán, la televisora de los Azcárraga había estado preparando una nueva versión de El Maleficio, novela del género de terror protagonizada por Ernesto Alonso y Jacqueline Andere en el año 1983. De acuerdo con palabras del propio César, Don Ernesto Alonso habría intentado retomar el proyecto hace algunos años e incluso se contactó con él para que diera vida al villano, 'Enrique de Martino'.

Ernesto Alonso como 'Enrique de Martino'

Créditos: Televisa

Pese a ello, parece ser que el nuevo productor, no se ha contactado con César Évora, hecho que lo ha desconcertado bastante, ya que, asegura que dentro de su trayectoria en la empresa, él ha logrado demostrado ser un primer actor, capaz de dar vida tanto a los héroes como a los villanos de las historias. Y es que, según algunos informes, Eduardo Santa Marina habría sido el elegido para dar vida a 'De Martino'.

Don Ernesto me habló de este proyecto hace muchos años, que él lo pensaba repetir y... me habló para que yo lo hiciera precisamente, pero bueno... a mí nadie me ha llamado (...) Me encantaría (participar en el proyecto, estaría) encantado", declaró César Évora en una entrevista con Televisa Espectáculos