Jenni Rivera tendrá una estrella en el Paseo de la Fama junto con otras personalidades de la farándula

Los Ángeles, California.- El pasado sábado 18 de junio se revelaron los nombres de las personalidades que pronto tendrán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, los cuales son reconocidos por su trayectoria y la relevancia que siguen teniendo en la industria de la música y el entretenimiento aún cuando ya no estén en este plano, como le sucedió a la cantante Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera.

A través de las redes sociales se informó, el Paseo de la Fama de Hollywood tendrá nuevos nombres a partir del 2023 y además de darle un espacio a la denominada 'Diva de la Banda', quien perdió la vida hace 10 años en un accidente aéreo, también se le otorgará este reconocimiento a personalidades como Uma Thurman, Jonas Brothers o Paul Walker, por mencionar algunos.

"Del Teatro Ford al Paseo de la Fama… ¡Nos enorgullece anunciar que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de los homenajeados de 2023!", dicta el anuncio difundido por Ellen K, presidenta del Panel de Selección del Paseo de la Fama.

Instagram @jennirivera

Además de Jenni Rivera, se informaron en total 24 nombres que se integrarán a este importante punto turístico de California en donde se incluyeron artistas de televisión, teatro, cine y música donde se consideraron además productores, directores de cintas reconocidas y claro, involucrados en la grabación de proyectos que a la fecha, se siguen valiendo el palpaos de la audiencia y por lo que se optó por dar este importante homenaje aun siendo póstumo.

Em cuanto a música se refiere, se revelaron los nombres de Lenny Kravitz, Marc Anthony, Sheila E, Irving Azoff, Blake Shelton y Charlie Wilson, además de la agrupación de pop Jonas Brothers quienes recientemente confirmaron su retorno a los escenarios tras una larga pausa, algo que si bien fue recibido con agrado por los fans, parece no tener el auge esperado; no obstante, ello no fue impedimento de anunciarlos pues previo a este descaso, se hicieron de un importante renombre dentro de la industria.

"El panel seleccionó cuidadosamente a estas personas talentosas y estamos ansiosos por celebrarlas cuando se conviertan en parte de la historia de Hollywood con la presentación de su estrella en la pasarela más famosa del mundo", resaltó Ellen K.

En los próximos días, se informará en conferencias de prensa y redes sociales las fechas exactas para la develación de cada una de las nuevas placas, por lo que se estima, la familia de Jenni Rivera será la encargada de presenciar este acto que rinda homenaje a la intérprete de Inolvidable, pues su música consiguió colocarse dentro de las favoritas del público en México y sobre todo, en Estados Unidos donde residía.

Fuente: Tribuna