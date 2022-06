Luto en 'Hoy': Ahogada en llanto, actriz de Televisa sufre trágica muerte y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien debutó en la actuación de la mano de la televisora en 1991, da una trágica noticia al confirmar el lamentable fallecimiento de un ser querido y el fin de su relación con su pareja, con quien llevaba dos años comprometida. La integrante del programa Hoy no pudo evitar ahogarse en llanto y reveló que tiene el corazón roto por las duras pérdidas que ha sufrido.

Se trata de Yulianna Peniche, mejor recodada por su papel en la icónica telenovela María la del barrio de 1995, en donde dio vida a 'Alicia Montalban Smith', la joven en silla de ruedas agredida por 'Soraya Montenegro', villana interpretada por Itatí Cantoral. Ambas protagonizaron una de las escenas más icónicas de las telenovelas, la de la "Maldita lisiada", en la cual 'Soraya' tira a 'Alicia' de su silla de ruedas, la insulta y golpea a todos los que estaban en la habitación. Esta fue tan famosa que la volvieron un meme.

Luego de integrarse al reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy de Televisa, la actriz abrió su corazón tras bambalinas y entre lágrimas, dio dos lamentables noticias. Primero comentó que su relación con el exfutbolista José Luis 'Parejita' López llegó a su fin. Ambos iniciaron el romance en 2018 y se comprometieron en 2020, sin embargo, Yulianna comunicó que terminaron porque no querían lo mismo, afirmando que pese a llevar tantos años juntos, no tenían los mismos planes de vida juntos.

Resulta que terminé mi relación con mi exnovio. Sinceramente me siento tranquila, sí tenía un compromiso pero ya se terminó y la vida sigue. Ya dejé de usar el anillo, ya no estoy comprometida. Nunca vivimos juntos, no hubo planes de boda en sí y pasó mucho tiempo... a mí me entregó el anillo hace casi dos años y no hubo un avance entonces cuando uno no tiene le mismo proyecto de vida lo mejor es terminar. Ya no hay vuelta atrás", dijo.

Ya conmovida, la artista mexicana de 40 años comentó que trae "muchas cosas en el corazón" y con bastante dolor, se desvivió en llanto para contar algo que estremeció a todos: perdió a su perrita. Devastada, expresó el luto que ha vivido por la partida de su mascota, afirmando que es lo peor que le ha pasado desde que falleció su padre ya que pasó esta tragedia completamente sola, sin embargo, agradeció al reality de Hoy porque afirma que hizo que se sintiera viva.

Falleció una de mis perrhijas, Gambrita. Haber perdido a Gambra es lo peor que me ha pasado luego de perder a mi papá y cuando la perdí estuve sola, es lo que más me duele. Puedo estar muy rota pero hay que seguir adelante. Estoy muy agradecida de estar en este proyecto porque no pudo haber sido mejor, me siento viva y hace tiempo no me sentía así".

Tras la entrevista, la actriz habló en vivo y de nueva cuenta, no pudo evitar derramar más lágrimas debido a la triste partida de su mascota, afirmando que de todo lo que le ha pasado, eso la tiene mal: "Ay no... esque me pongo muy nerviosa y estoy muy triste por lo de mi perrhija que perdí hace poquito, eso me tiene mal", dijo ahogada en llanto.

Tras su presentación con el conductor de TUDN Alfredo Tame, quien es su pareja de baile en el programa, la 'Juez de Caramelo' Andrea Legarreta, le expresó su admiración por su fortaleza: "Te admiro y te respeto mucho y sin duda es conmovedor ver a una chica que está pasando una etapa difícil, dolorosa y verte que llega que hasta te duele sonreír pero estás sonriendo y que cuando estás en el escenario te transformas. Eso es admirable y bonito, porque así anda mucha gente por la vida y cada quién sabe lo que trae dentro", le dijo.

Aunque lo dieron todo, fue evidente para los jueces que estaban "presionados y estresados", por lo que la pareja no habría tenido la mejor de las presentaciones. Ambos finalmente terminaron recibiendo malas calificaciones del jurado, ya que de Andrea obtuvieron un 8, de 'Latin Lover' un 6 y de Ema Pulido un 3, sumando apenas 17 puntos.

Fuente: Tribuna y Programa Hoy