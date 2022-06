Tras disputa con J Balvin, Gustavo Adolfo Infante defiende a Nodal: "Tiene los hue... bien puestos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la polémica disputa que tuvieron J Balvin y Christian Nodal, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, el conductor de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, salió en defensa del intérprete de 'Botella Tras Botella' asegurando que tenía los "huev...s bien puestos". Este hecho desató diversas críticas hacía el periodista, por parte de sus seguidores en Twitter, quien no dudaron en devorárselo vivo.

En días recientes, la celebridad colombiana envió publicó una fotografía con el nuevo 'look' de Nodal, en la que insinuó que el intérprete de música regional mexicana habría copiado su estilo, ya que, anotó la leyenda "encuentren las diferencias", a la vez que etiquetaba a la expareja de Belinda, minutos después J Balvin aseguró que no hizo el comentario con "mala intención" con un filtro en el que se lee "Be linda", en referencia a la actriz de Bienvenidos al Edén.

Por su parte, Christian Nodal no reaccionó bien ante las bromas de Balvin, por lo que respondió directamente, asegurando que la diferencia más grande entre los dos es que él sí tiene talento y declarando que podía interpretar sus canciones donde, como y cuando sea con "orgullo"; sin embargo, la pelea parece que se hizo más grande de lo esperado, ya que Residente y Gustavo Adolfo Infante terminaron por entrar en la discusión.

Resulta ser que el conductor del Minuto que cambió mi destino publicó, esta mañana del 2 de junio, a través de su cuenta de Twitter, un comentario en favor de Christian Nodal, hecho que desató la controversia entre sus seguidores, quienes no dudaron en arremeter en contra del periodista, asegurando que únicamente se estaba colgando del escándalo para conseguirse una exclusiva con el cantante de 'Dime Cómo Quieres'

Me queda claro que J Balvin es un provocador profesional, pero ahora se topó con un mexicano que tiene los huev....s bien puestos y lo mandó a la ching...a. Te felicito querido Christian Nodal, que bueno que lo pones en su lugar a este fanfarrón"; declaró Infante

Gustavo Adolfo Infante defiende a Christian Nodal

Reacción de los seguidores de Gustavo Adolfo Infante

Como era de esperarse, este comentario no fue bien recibido por los seguidores de Gustavo Adolfo Infante, quienes no dudaron en arremeter en contra del comunicador, asegurando que Christian Nodal fue quien reaccionó mal ante la 'broma' de J Balvin. Incluso hubo quienes destacaron que fue el mismo cantante de 'Ya no somos ni seremos' quien inició el conflicto semanas atrás en una transmisión en vivo cuando hizo comentarios negativos sobre J Balvin; mientras que otros sentenciaron que le hace falta 'madurar' al ex de Belinda.

