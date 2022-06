Pleito en Televisa: Lorena Herrera hace pedazos a Ninel Conde y se burla frente a la prensa

Ciudad de México.- Las diferencias entre Ninel Conde y Lorena Herrera parecen no tener fin y es que hace algunas horas la guapísima actriz rubia dejó impactados a varios reporteros al burlarse y humillar a su colega frente a las cámaras. Resulta que la intérprete con más de 20 años de experiencia en Televisa se le fue con todo a la exesposa de Giovanni Medina pues a su consideración, tiene una carrera musical muy pobre.

La intérprete de telenovelas como El premio mayor (1995-1996) y Lola, érase una vez (2007-2008) fue muy tajante al responder a los cuestionamientos de la prensa cuando le preguntaron si ella estaba interesada en hacer alguna colaboración con Ninel. La también cantante de 55 años respondió sarcásticamente a esta pregunta y dijo que "sí", pues trabajar juntas le podría ayudar a ella a mejorar su carrera.

Posteriormente, la exconcursante del reality El gran pastelero: Bake off México mencionó sin temor alguno que para ella Conde no es una gran artista a la cual le debe de tener admiración, pues considera que solo es conocida por su canción de Bombón Asesino. Sin importarle estar en un evento público, Lorena se burló sin piedad de la intérprete de 45 años y hasta bailó al ritmo de su pegajoso tema frente a las cámaras.

Asimismo, la exconcursante de certámenes de belleza señaló que en este momento de su carrera solo hace trabajos que le gusten, dejando claro que para nada está interesada en trabajar con Ninel. Y ya para finalizar su polémica declaración, la estrella sinaloense dijo que la exnovia de José Manuel Figueroa no tiene porqué molestarse con ella pues solamente se está encargando de decir la verdad.

No (se va a molestar), porque es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. Uno no tiene que enojarse porque alguien te diga tus verdades. No, si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, pues es que estás gorda y tú sabes que estás gorda porque te va a molestar".