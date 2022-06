Tachan a Kristal Silva de "mentirosa" en 'VLA' y todo TV Azteca se la come viva; ella suplica esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva está siendo víctima de las peores críticas y comentarios negativos en las redes sociales ya que los televidentes del programa Venga la Alegría la están tachando de mentirosa pues consideran que estaría fingiendo su lesión en la rodilla para generar drama y así elevar el rating de la empresa TV Azteca, que sigue estando muy por debajo de Televisa.

Como se recordará, la semana pasada la exreina de certámenes de belleza tuvo que renunciar forzosamente a su participación en el reality ¡Quiero Bailar! debido a que se lastimó durante los ensayos y resultó con una fractura en el menisco de la rodilla derecha. La mañana de este lunes 20 de junio la modelo de 30 años reapareció en el matutino tras varios días ausente y se dejó ver usando una férula que le inmoviliza la pierna y se apoya para caminar con muletas.

No obstante, a los miles de televidentes de Venga la Alegría les hizo bastante ruido que hace algunas horas Silva presumió en sus historias de Instagram que se había reunido con varios amigos, incluidos el productor del matutino Dio Lluberes, para festejar el Día del Padre e incluso se le vio echándose un 'palomazo', sentada cómodamente con la pierna cruzada y además hasta se puso de pie para cantar.

A través de las redes sociales de la emisión que le hace la competencia al programa Hoy, decenas de internautas no pararon de destrozar a Kristal por esta situación e incluso se atrevieron a decir que su lesión es una farsa y hasta aseguraron que la conductora tiene la fama de "dejar tirados proyectos" tal como lo hizo el año pasado al planear su salida de Survivor México, para salir a festejar su boda. Estos son algunos comentarios que le hicieron en el Instagram de VLA.

Que sea sincera porque ella sube historias y no trae la pierna así, solo quieren engañar al público, no se vale".

Kristal saboteando todas sus competencias, siempre renuncia, se cansa, baja el nivel o se lesiona, se opaca ella misma".

Como era de esperarse, la mujer nacida en el estado de Tamaulipas no se quedó callada ante tantas críticas que recibió y esta misma mañana aprovechó sus historias de Instagram para responder a quienes la critican. Silva le suplicó a los televidentes que no hablen sin saber la verdad y dijo que aunque le parece innecesario, tuvo que salir a explicar que no está lisiada y que puede pararse o sentarse como más quiera, siempre y cuando no tenga dolor.

Por ahí leí que si salgo parada y cruzando la pierna, que es puro show... a ver, yo no juego con la salud, lo que me pasó es real... no supongan si no saben", explicó y finalizó el video con una gran sonrisa.

Fuente: Tribuna