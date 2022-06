Bomba en Televisa: Gabriel Soto e Irina Baeva humillan a Geraldine Bazán de la peor manera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los famosos actores de Televisa Irina Baeva y Gabriel Soto continúan demostrando que están más unidos y felices que nunca pese a que no se han podido convertir en marido y mujer debido a las múltiples veces en las que han cancelado su boda. Hace algunas horas la feliz pareja dejó impactados a todos al dar un fuerte golpe a Geraldine Bazán, la exesposa del galán de telenovelas.

Hace unos días se estuvo especulando que el protagonista de Amor Dividido y Soltero con hijas había hecho enfurecer a su guapísima prometida al reencontrarse con su exnovia Martha Julia durante las grabaciones de La Madrastra. La presenta de inmediato comenzó a señalar que la actriz nacida en Moscú, Rusia, habría enfurecido y estallado en celos por esta situación, sin embargo, los futuros esposos lo desmintieron tajantemente.

Para mí una relación de pareja se tiene que basar a fuerza en la confianza y si no tienes eso no tienes nada, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo ahí voy a estar", aseguró Irina.

Luego de superar este chisme, hace algunas horas el galán de la televisora de San Ángel y la también modelo rusa fueron captados a punto de emprender unas nuevas vacaciones pero en esta ocasión no iban solos. Las cámaras del programa Venga la Alegría de TV Azteca fueron testigos de que Irina y Gabriel ya conviven como todo una familia al lado de las hijas que él tuvo con Geraldine, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Como se recordará, hace unos años cuando recién se divorciaron, Bazán declaró públicamente que ella no permitía que las niñas pasaran tiempo con la nueva novia de Gabriel, debido a que ellas no lo querían: "No sé, hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen, lo hacen a escondidas. La verdad es que lo hacen sin mi autorización entonces pues nada no te puedo contar más de eso porque yo me enteré también junto con ustedes", expresó Geri hace unos años.

No obstante, en la actualidad toda esta situación ya cambió pues hay que recordar que hace algunos meses la protagonista del melodrama Corona de lágrimas señaló que el padre de sus hijas jamás hará algo para lastimar a las niñas: "Están con su papá, para mí eso es lo más importante: que estén con su papá, que estén contentas y tranquilas", explicó Bazán. Dicho esto, ahora tanto Miranda como Elissa salieron de viaje al lado de su padre y de su futura madrastra.

Las cámaras de VLA captaron a Soto e Irina mientras estaban a punto de abordar un vuelo y aunque el actor no quiso revelar cuál era su destino diciendo que era "una sorpresa", sí presumió que este viaje es un regalo para celebrar el Día del Padre. Cabe destacar que ahora ya se sabe dónde se encuentran Baeva y el actor mexicano, pues ella publicó varias fotografías en la ciudad de Nueva York.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva