Con el sentimiento a flor de piel, Michelle Renaud manda doloroso mensaje: "Me haces mucha falta"

Ciudad de México.- Este martes, 21 de junio, alrededor del medio día, la protagonista de novelas, Michelle Renaud conmovió a sus seguidores después de que envió un desgarrador mensaje, a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró que alguien le había hecho mucha falta durante los últimos 8 años... ¿será que se trata de alguna expareja? Sí quieres averiguarlo, ¡no dejes de leer!

Lejos de tratarse de algún romance de su pasado, la actriz de La Herencia, Las Hijas de la Luna y La Sombra del Pasado, en realidad estaba hablando de su fallecida madre, Laura Ruesga, quien el día de hoy cumple su octavo aniversario luctuoso, luego de que perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer de mama, en el año 2014, razón por la que la expareja de Danilo Carrera publicó un compilado de fotografías de ella junto a su progenitora, así como un conmovedor mensaje en el que le revelaba cuánta falta le hacía.

8 años sin ti... 8 años de extrañarte a diario, pero sentirte todo el tiempo, 8 años de madurar de golpe, vivir altas y bajas o reír. 8 años que han pasado volando que han sido mágicos pero también duros y retadores me has hecho mucha falta. 8 años en que la vida me cambio para siempre. Ojalá Marcelo hubiera tenido la fortuna de conocerte en vida. Te amo más cada día. Te extraño güera