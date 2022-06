Shock en TV Azteca: Tras renuncia de Kristal Silva, presentan a su reemplazo en 'VLA'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 21 de junio la producción del programa Venga la Alegría dejó en shock a todos los televidentes debido a que por fin reveló quién será el reemplazo de Kristal Silva en el reality ¡Quiero Bailar!, pues como se sabe, la conductora tuvo que renunciar al concurso debido a que sufrió una grave lesión en la rodilla que le impide seguir bailando.

Como se recordará, en días pasados la exreina de concursos de belleza fue a parar al hospital luego de lastimarse durante uno de los ensayos de su coreografía. Desafortunadamente, la condición de la bella presentadora de 30 años resultó ser muy crítica pues le realizaron una resonancia en la rodilla y descubrieron que podría ser operada para que su recuperación fuera más eficaz. Así fue cómo ella misma confirmó que tenía que dejar de bailar:

Tengo una lesión más grave de lo que yo esperaba y por eso tengo el dolor, no puedo mover la pierna, no puedo hacer ninguna actividad que lo empeore, no puedo entrenar y obviamente tampoco bailar, lo que me pone más triste".