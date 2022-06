Ivonne Montero se harta de Laura Bozzo y la encara en 'La Casa de los Famosos' tras llamarla "pu..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica dentro de La Casa de los Famosos continúa muy fuerte y es que a pesar de que el pasado lunes 20 de junio la vedette Niurka Marcos quedo expulsada del reality, los pleitos entre los participantes no se han hecho esperar. Hace algunas horas fue la actriz Ivonne Montero quien no se contuvo y se le fue con todo a la polémica conductora Laura Bozzo pues se cansó de sus ataques.

Como se recordará, desde que inició la segunda temporada del programa más exitoso de Telemundo, este par de artistas no ha parado de protagonizar tremendas discusiones y al parecer, la mexicana ya no seguirá permitiendo que la ataquen. Hace un par de semanas la conocida 'Señorita Laura' señaló a la protagonista de La Loba en TV Azteca era una 'cualquiera' y le dijo que estaba dando un mal ejemplo a su pequeña hija:

Vienes a hacerte la víctima, tremenda pu..., yo me largo ahorita, tú decídete por un hombre que el ejemplo que le das a tu hija es horrible, vas de cama en cama", expresó la peruana frente a todos.

Fuente: Internet

Mientras que hace algunas horas Bozzo de nueva cuenta arremetió contra Montero por celebrar que Niurka había sido la expulsada de esta semana en La Casa de los Famosos. La guapísima actriz mexicana de 48 años confesó que ella había votado para que la mujer cubana saliera eliminada y dijo que no se arrepentía: "Yo voté por ella y de verdad me agrada la idea de que se haya ido".

Posteriormente, los ánimos se siguieron calentando e Ivonne le gritó a la abogada peruana que no se metiera con ella y se limitara a solamente hacer sus estrategias sin involucrarla, pero Laura también levantó la voz y le respondió: "Para mí usted no existe, entonces no me hablé, yo soy Laura Bozzo y no me interesa", dijo la conductora rubia. Acto seguido, Montero la llamó "ridícula" y la peruana otra vez no se contuvo:

A ver, ridícula tu mamá oye", comentó Laura.

Esta frase por supuesto que desató la furia de la también exactriz de Televisa, quien le exigió a Bozzo que no se vuelva a meter con ningún miembro de su familia, sobre todo su madre: "No señora, con mi mamá no te metas, con mi mamá no te metes, ¿cuál es el problema tienes conmigo? ridícula, ni tú te soportas". Laura continuó echando leña al fuego y se burló de Ivonne por ponerse lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos y le dijo que a Niurka jamás se atrevió a encararla:

Anda, sigue con tus ojos falsos, a ver si le hubieras hablado así a Niurka, te hacías pipí, le tenías pavor", dijo la conductora mientras que Ivonne mencionó que ella no le tema a nadie.

Fuente: Tribuna y Twitter @realitylife