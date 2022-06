Pleito en Telemundo: Niurka explota contra ejecutivos y acusa complot en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La polémica estrella cubana Niurka Marcos por fin rompió el silencio y reaccionó a su inesperada salida del reality La Casa de los Famosos en una entrevista exclusiva que dio al programa De primera mano completamente en vivo. Sin temor a nada, la llamada 'Mujer Escándalo' explotó en contra de los ejecutivos de Telemundo y los culpó directamente de su salida del programa.

Como se recordará, la exesposa del productor de Televisa Juan Osorio quedó fuera del polémico concurso conducido por Héctor Sandarti el pasado lunes 20 de junio pero no solo ella estaba en riesgo, sus compañeros Lewis, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos también estaban en riesgo, pero ellos sí lograron salvarse debido a que recibieron más votos que Niurka, quien se había convertido en la villana de la casa.

En su reciente plática con los conductores de Imagen TV, la guapísima actriz y bailarina dijo que no se arrepiente de haber entrado al reality de Telemundo y lo calificó como una de las experiencias más bonitas de su experimentada vida: "Me divertí, creo que conté una historia muy bonita, creo que forme una familia en el cuarto azul, muy unida, creo que peleamos contra las gárgolas con mucha entereza".

No obstante, Niurka fue tajante y señaló que la cadena de televisión situada en Miami armó una campaña negra en su contra y por ello a través de las redes sociales tantas personas la atacaban y exigían su salida de La Casa de los Famosos. La guapísima vedette nacida en La Habana, Cuba, culpó tajantemente a los altos mandos y producción del reality de planear su salida y dañar su imagen para generar rating:

Esta semana manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso... Fue una semana de ataque, pero con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo. Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables ejecutivos. Acabo de tener una junta con ellos, fue algo muy raro", expresó Marcos.