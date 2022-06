FOTO: Tras ir a la 'cárcel', villana de Televisa impresiona a sus seguidores al hacer esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Normalmente, las celebridades suelen mostrar su faceta de estrellas de televisión ante las cámaras, pero lo cierto es que la mayoría de ellos gozan de realizar algunos pasatiempos, mismos que comparten a través de sus publicaciones en redes sociales, tal y como lo hizo esta entrañable villana de telenovelas, quien más de una vez piso la cárcel en la ficción.

Se trata de Itatí Cantoral, quien en el año 2016 causó sensación cuando hizo una participación especial en el promocional de la serie, Orange is the New Black, donde retomó a su personaje de 'Soraya Montenegro', quien habría acudido a la prisión de la producción de Netflix como una manera de ganar experiencia para una nueva telenovela; sin embargo, en pocos segundos se ganaría el cariño de las prisioneras, a quienes incluso les recreó la icónica escena de 'Maldita Lisiada', de María la del Barrio.

Resulta ser que el pasado miércoles, 22 de junio, la actriz de No manches Frida, La Mexicana y el Güero, y Silvia, frente a ti, logró impresionar a sus seguidores tras demostrar lo mucho que había mejorado en el pole dance (actividad deportiva rítmica que se práctica con movimientos atrayentes y ayuda al cuerpo a practicar fuerza, elasticidad y resistencia). Sí bien, este deporte resultó ser controversial en sus orígenes, actualmente cuenta con varios adeptos.

Itatí Cantoral comenzó a publicar sus avances en este ejercicio en entre el 2019 y el 2020; sin embargo, por la pandemia tuvo que dejarlo, pero en este 2022 regresó con energías renovadas a realizar esta práctica, tal y como demostró el día de ayer, cuando publicó una fotografía donde se le ve sostenida al tubo, de cabeza, mientras tiene su compás parcialmente abierto. La actriz de Hasta Que El Dinero Nos Separe acompañó su imagen con un pequeño mensaje motivacional para sus fans, quienes reaccionaron impresionados por los avances que ha logrado en este rubro.

Sigue adelante lo mejor está por venir. Cuando aprendes algo nuevo te ves tan bonita", declaró Cantoral

Itatí Cantoral mejora en el pole dance

Créditos: Instagram @itatic_cantoral

Fuentes: Tribuna, Instagram @itatic_cantoral