Siguen pleito con Luis Miguel: Michelle Salas estalla en 'VLA' al escuchar el nombre de su padre

Ciudad de México.- Hace algunas horas los reporteros del programa Venga la Alegría se encontraron con Michelle Salas y aunque la reconocida modelo aceptó responder varias de sus preguntas, sí se dejó ver molesta cuando le preguntaron sobre su polémico padre, el cantante Luis Miguel, con quien volvió a distanciarse tras el estreno de su polémica bioserie Luis Miguel, la serie.

Los colaboradores de TV Azteca en primer lugar le preguntaron a la hija de Stephanie Salas sobre la fuerte caída que sufrió mientras estaba participando en el Festival de Cannes y así respondió: "Si vieras cuántas caídas he tenido que no te las he enseñado, pero está si estuvo, está si fue caída, me contracturé la espalda, toda jodida, ¡ya sé caray!, ni modo, así pasa".

Asimismo, la joven mexicana de 33 años de edad comentó que su carrera en el modelaje la hace sumamente feliz, pues hay que recordar que ha colaborado con las marcas más importantes y lujosas de todo el mundo: "Me gusta mucho viajar, conocer culturas, gente, las fotografías, la moda, todo eso me gusta, lo que hago combina todo, así que no puedo estar más agradecida", respondió Michelle muy tranquila.

Además, la primera hija de 'El Sol de México' expresó su total apoyo a su abuela Silvia Pinal, quien hace unos meses intentó volver a trabajar al teatro con la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! pero esta provocó mucha polémica y por ello decidieron cancelarla poco después del estreno. Salas aseguró que ella está contenta mientras la matriarca de Las Pinal lo esté y por ello está de acuerdo en que haya decidido volver a los escenarios.

¿Qué te puedo decir?, mi abuelita es una máquina de trabajo, aunque le digas que no, ya sabes, lo que le haga feliz a ella, con que la cuiden", declaró.

Sin embargo, su semblante cambió cuando le comenzaron a preguntar cómo va la relación con 'Luismi', ya que hay que recordar que el año pasado tanto Michelle como Stephanie se dejaron ver sumamente molestas por la forma en la que hablaron de ellas en Luis Miguel, la serie. En primer lugar habían dejado a su madre como una 'fácil' y en la segunda temporada filtraron íntimos detalles de su supuesto romance con Alejandro Asensi.

Aunque en su momento Salas emitió un comunicado para anunciar que comenzaría un proceso legal contra esta producción, en la reciente entrevista con VLA la reconocida influencer mexicana prefirió evitar el tema y dejó claro que sigue muy ofendida con su conocido padre, con quien lleva años distanciada: "Estoy tranquila mi amor, (no quiero contestar) porque no lo tengo que hablar contigo ni con nadie".

