Golpe a TV Azteca: Tras 8 años retirada por la religión, querida actriz vuelve a novelas de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien lleva 8 años sin hacer telenovelas luego de irse de México para enfocarse en su familia y la religión, regresa a los melodramas. Se trata de Karyme Lozano, quien fue confirmada como una de las protagonistas maduras de la telenovela Mi Secreto, próxima a estrenarse y producida por Carlos Moreno para Televisa. La actriz mexicana de 44 años vuelve a la que fue su casa durante más de 20 años, por lo que todos esperan con ansias su regreso.

Como se recordará, Karyme debutó en la televisora de San Ángel en 1994 en Volver a empezar. Después le siguieron melodramas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial, Niña Amada Mía y Quiero amarte, su último trabajo en la pantalla chica mexicana en el 2014. La actriz se casó por segunda vez en el 2012 con Michael Domingo luego de su divorcio de Aitor Iturrioz en el 2002 y se mudó a Estados Unidos tras acabarse su contrato de exclusividad.

Karyme Lozano triunfó en telenovelas

La actriz decidió dejar la fama y adoptó una fe muy profunda hacia Dios, enfocándose en su espiritualidad, pues confesó que llegó a obsesionarse por ganar dinero y pese a que llegó a ser muy famosa, afirmó que no se sentía del todo feliz: "Pensé: 'soy protagonista de las novelas más importantes de Televisa, tengo dinero, tengo el coche que quería, la casa de mis sueños, el galán que quería... ¿Y por qué no me siento feliz, por qué siento un vacío si tengo todo lo que el mundo me vendió que era la felicidad?'", explicó.

Cansada de la "vida superficial" que llevaba y con ganas de acercarse a la religión, la actriz decidió entrar en un semiretiro y se refugió en sus tres hijos y su marido. Aunque seguía activa en algunos proyectos en Estados Unidos como series o películas religiosas, no había regresado a México, hasta que hace unos meses expresó su deseo de volver, haciendo un llamado a productores cuando se empezó a retransmitir Niña amada mía, la cual protagonizó junto a Sergio Goyri en 2003.

"A lo mejor los productores que nos inviten a hacer una telenovela juntos. Estoy disponible para trabajar en México, abierta para trabajar con quien me inviten y extraño muchísimo a México, mi público", comentó y añadió: "No me he retirado. yo feliz de trabajar en alguna novela así como 'Niña amada mía'. Mientras sea una historia bien hecha y una producción hermosa como con las que he trabajado, yo feliz de regresar así que estamos puestísimos".

Y ya su deseo se cumplió pues confirman que se unió al elenco de Mi Secreto, donde hará pareja con el actor Arturo Peniche. Así lo reportó Juan José Origel en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México (y lo confirmó la cuenta de Instagram @noveleandomex), en donde se anunció que Karyme vuelve a los melodramas tras 8 años de ausencia con Carlos Moreno, con quien hizo su último proyecto en la empresa.

"En novedades de las telenovelas, siguen saliendo nombres del elenco de la nueva telenovela 'Mi secreto', la que antes conocimos como La impostora. Esta producción de Carlos Moreno marcará el regreso a los melodramas mexicanos de Karyme Lozano, quien aunque en la ciudad de Los Ángeles se mantiene ocupada con su trabajo en cine, ahora la tendremos de nuevo en México después de varios años de ausencia", anunció Pepillo en la columna.

También comentó que al elenco se unen famosos como don Eric del Castillo, Fernando Ciangherotti, Arturo Peniche, Alma Delfina (quien regresa a Televisa tras irse a Telemundo), Laura Vignatti, Vanessa Bauche, los jóvenes Ana Paula Martínez y Adrián Escalona y Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida como los protagonistas juveniles. "Esta producción de Carlos Moreno ya empezó muy discretamente con algunas grabaciones en el foro 14 de Televisa San Ángel, pero el claquetazo oficial será el próximo 4 de julio", compartió Origel.

Fuente: Tribuna