"He tenido días muy complicados": Conductora de Televisa revela que su bebé está muy enfermo

Ciudad de México.- La querida conductora mexicana, Mariana Echeverría, quien se convirtió en madre hace casi 2 años, ha visto cómo su vida dio un giro radical, pues desde entonces ha experimentado en carne propia los buenos y difíciles momentos que trae consigo la maternidad. Y es que recientemente la estrella de Me caigo de Risa reveló en redes sociales que últimamente no la ha pasado nada bien, ya que la salud de su hijo se ha visto afectada.

Por medio de sus historias de Instagram, la artista de Televisa compartió una serie de videos con sus fanáticos en los que contó la complicada situación que está viviendo como mamá, pues es la primera vez que su hijo Lucca, de solo 1 año 8 meses, está enfermo y pasando por serias complicaciones que incluso lo han hecho bajar de peso.

He tenido días muy complicados, Lucca es la primera vez que se me enferma, le dio una infección en el oído, el antibiótico le cayó muy pesado, le dio diarrea, no quería comer, no quería tomar agua. De la leche que normalmente toma, se tomaba una onza o así, muy mal. Estaba muy flaquito, de muy mal humor, se quejaba, pero al menos ya íbamos de salida", expresó.