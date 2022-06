Golpe a Erik Rubín: Tras 'amorío' con Legarreta y dejar TV Azteca, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un guapo galán de telenovelas, quien tuvo proyectos en TV Azteca y Telemundo y tuvo un intenso coqueteo con la conductora Andrea Legarreta, da duro golpe a Erik Rubín pues aparece en el programa Hoy luego de la filtración de una foto íntima. Se trata de Christian de la Campa, quien tras debutar en Televisa en el 2011, revela si publicaría contenido subido de tono en una plataforma. Actualmente participa en la telenovela Corazón Guerrero, donde arrebata suspiros del público.

El histrión de 40 años, originario de Guadalajara, ha participado en telenovelas de San Ángel como Vino el amor, Amorcito Corazón y Vencer el desamor, sin embargo, también ha trabajado en TV Azteca, Imagen Televisión y Telemundo, donde actuó en proyectos como La patrona, Santa diabla, Tierra de reyes y la primera temporada del reality La Casa de los Famosos en Telemundo.

Al no tener contrato de exclusividad en esa empresa, hace unos años el galán tapatío volvió a las filas de Televisa para unirse al elenco de Vino el amor. Luego estuvo trabajando en TV Azteca y hasta en Imagen Televisión. Este año, volvió a la televisora de San Ángel para dar vida a uno de los protagonistas de Corazón Guerrero, 'Samuel Sánchez'. El guapo galán recientemente sufrió la filtración de una foto íntima, por lo que apareció en el programa Hoy para hablar al respecto.

Instagram @delacampa

Contrario a otros artistas que han externado su indignación e incluso han demandado a los responsables de compartir imágenes de este tipo sin su consentimiento, De la Campa reveló que no denunciará a la persona que la filtró, aunque sabe quién fue: "Las mandé y yo creo que por ahí fue por donde salió. Yo no quiero causar problemas ni mucho menos, entonces deslindo de responsabilidad. Y sé exactamente quién, pero ya cada quien se queda con lo que hace, como obra no me interesa a mi dañar gente ni mucho menos, además yo creo que le dijeron 'oye, ahorita es una bronca muy fuerte'".

El galán de melodramas manifestó que lejos de que le afecte, a muchos artistas les ha ayudado profesionalmente este tipo de publicaciones, pues le dan más trabajo y fama: "No, porque aparte no me avergüenzo de nada, la verdad, o sea, sí se siente como una ligera traición de confianza, pero tampoco es que... sí por ejemplo te quejas de que suben tu foto, pero te llueve chamba, te llueven notas, te llueve fama, ¿entonces qué?, ¿realmente de qué te estás quejando?", comentó.

Por último, Christian no descartó integrarse a una famosa plataforma en la que otros colegas comparten contenido exclusivo para sus seguidores: "Ahora me van a llegar mensajes de chavas, y pum, que te caen el doble de hombres, y dices, bueno, los cumplidos se reciben de quien vengan, no importa. Cuando la vi en línea sí lo pensé, porque dije si ya estoy así arriba en la red, pues ya qué me cuesta, mínimo sacarle provecho al asunto", finalizó.

¿Tuvo un romance con Andrea Legarreta?

Como se recordará, el actor y la esposa del exTimbiriche Erik Rubín tuvieron un coqueto acercamiento hace ya varios años, cuando se conocieron en una dinámica del matutino Hoy ocurrida en 2009, cuando buscaban encontrar al 'doble' del galán cubano William Levy. En la sección, Legarreta y De la Campa, entonces de apenas 27 años y sin haber hecho su debut en la pantalla, terminaron coqueteando, abrazados y hasta se lanzaron varias miradas y comentarios seductores. Hasta el matutino Hoy los exhibió con el video.

El galán de novelas mostró su trabajado abdomen en pleno foro, lo que derritió por completo a la conductora. Y la atracción fue mutua pues Christian pidió directamente a Andrea que le diera un abrazo: "Preciosas... ¿cómo están? (...) Pero antes para los nervios quiero un abrazo de Andrea", dijo Christian, mientras Legarreta corrió a complacerlo y Galilea Montijo se burló del momento y le mandó tremendo mensaje al esposo de su compañera: "Erik Rubín, ahí lo dice en el prompter lo del abrazo", aunque cabe mencionar que todo fue parte del juego y en tono de broma, ya que actualmente él está soltero y Andrea tiene 22 años casada con el padre de sus hijas.

Fuente: Tribuna