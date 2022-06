Camila Sodi reaparece en Instagram tras el fallecimiento de su bisabuela, Doña Eva Mange

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 24 de junio, la familia de Thalía y Laura Zapata recibió un duro golpe después de que su abuela, la señora Eva Mange perdiera la vida, a los 104 años de edad. Sí bien, hasta el momento las artistas no han revelado una causa de muerte en conciso, se estima que pudo fallecer por motivos naturales o por los daños a su salud que desarrolló derivado de los malos tratos recibidos en el asilo Le Grand Senior Living.

Cabe señalar que tanto Thalía como Laura Zapata se manifestaron a través de sus redes sociales donde destaparon el gran dolor que sentían por el fallecimiento de la mujer centenaria, pero lamentablemente la cantante de 'Arrasando' no se pudo presentar al funeral, debido a que vive en Estados Unidos, pero ella no fue la única que brilló por su ausencia, ya que, la protagonista de Rubí (2020), Camila Sodi tampoco asistió.

Aviso del fallecimiento de Doña Eva Mange

Otro hecho que llamó poderosamente la atención de la prensa, fue que la actriz de Inocente de ti no hizo ninguna declaración en sus redes sociales, ya que, su última publicación en su cuenta de Instagram fue la del pasado jueves, 25 de junio, y se trataba de un promocional de una afamada marca de champú, misma que replicó en Twitter. De hecho no fue sino hasta el este martes, 28 del mismo mes, que reapareció en la red social de la camarita multicolor, pero no fue para hablar con sobre su bisabuela.

Camila Sodi compartió algunas fotografías y videos de lo que parecen ser sus últimos viajes, de hecho se le puede ver con mascarillas, a su mascota e incluso pasando grandes momentos en compañía de sus amigos, aunque es difícil saber sí este contenido fue documentando antes o después del fallecimiento de su bisabuela, lo que sí es verdad es que hasta ahora, la actriz de Señorita Pólvora y A qué no me dejas se ha mantenido en silencio públicamente.

Camila Sodi reaparece en redes sociales tras el fallecimiento de su abuelita

