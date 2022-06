Mhoni Vidente y los horóscopos de hoy 28 de junio 2022: Predicciones del día para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina te comparte el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal. Con las predicciones de este día martes 28 de junio del 2022, sabrás qué decisiones tomar en temas de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Consulta qué sorpresas tienen para ti los astros y el Universo!

Aries

Es momento de realizar varias actividades en solitario, a fin de que te conozcas mejor y puestas relacionarte de otra forma con tus compañeros de trabajo y amigos más cercanos. El éxito estará de tu lado en estos días.

Tauro

Este martes 28 de junio del 2022 es perfecto para que realices alguna actividad al aire libre, como bailar, caminar o correr acompañada de una persona. Eso elevará tu vibración luego de un inicio de semana abrumados.

Géminis

Es momento de reconocer que necesitas apoyo en temas profesionales. No es malo no ser perfecto, incluso esto te ayudará a crecer y evolucionar de una forma muy confortable. No tengas miedo a mostrarte vulnerable.

Cáncer

Este día recibirás una llamada inesperada, ya sea por alguien que se acordó que tu cumpleaños es en estos días, o por un sentimiento de nostalgia. Tú sabes si vale la pena tomar eso o bien, si continúas como vas.

Leo

Tienes ganas de una nueva aventura en temas amorosos. Si estás soltero, ahora es cuando, puedes descargar alguna aplicación y disfrutar de la gente que aún no conoces, o bien, puedes experimentar con alguien que te gusta y está cerca.

Virgo

No dejes que un mal inicio de semana apague tu energía. Recuerda tomar al menos dos litros de agua al día para que te mantengas saludable; así tu vida mejorará y tu actitud también.

Libra

Eres muy lindo y atento con una persona que te interesa, pero es momento de que te cuestiones si estás siendo correspondido. ¿Vale la pena seguir en ese lugar? Recuerda ponerte siempre como prioridad.

Escorpio

Podrían presentarse problemas de salud que requieran de atención profesional, en especial en los pulmones. Ten cuidado y no dejes de protegerte. Verás que todo lo que te da miedo pasará pronto.

Sagitario

Andas muy disperso por temas de trabajo, luego de que tu jefe llamara tu atención y te dijera que no eres tan talentoso como crees. Tranquilo, no dejes que nadie apague tu brillo y sigue creyendo en ti.

Capricornio

Tienes una actitud algo pesada con tus compañeros del trabajo, y eso solo se traerá problemas a largo plazo. Recuerda que el apoyo nunca sobra, y que debes ser agradecido para que la abundancia esté en tu vida.

Acuario

Este martes 28 de junio del 2022, un examor te contactará para hablar de asuntos que quedaron pendientes, sin embargo, siempre está la opción de declinar y continuar con tu día. Tú sabes si te conviene ese encuentro.

Piscis

Confía mucho en lo que tu intuición te dice sobre esa persona que pretende ser tu amiga. Cuida más tu estómago en esta semana, ya que los excesos del fin de semana te dañaron. Viene un nuevo camino en tu vida.

Fuente: Tribuna