Cantante R. Kelly recibe sentencia de 30 años de prisión por abuso y crimen organizado

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A 30 años de prisión fue sentenciado el cantante R. Kelly este miércoles 29 de junio, nueve meses después de ser declarado culpable por cargos federales y crimen organizado y tráfico sexual, tras años de usar su fama para atrapar a sus víctimas, algunas de ellas niñas, de las cuales abusó sexualmente: "R. Kelly es un depredador. Esta es una victoria para sus víctimas, la justicia y para los futuros sobrevivientes de agresión sexual", manifestó la fiscal federal Breon Peace tras la sentencia.

Por su parte, la jueza federal de distrito Ann Donnelly, impuso la sentencia después de escuchar a varias sobrevivientes, quienes expresaron cómo la explotación del cantante afectó sus vidas. El músico, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, escuchó los testimonios de siete mujeres, muchos de ellos entre lágrimas, quienes relataron frente a su agresor el sufrimiento y las consecuencias de los abusos a los que fueron sometidas.

Fotografía: Internet

La fiscalía pidió al juez del tribunal de Brooklyn 25 años de cárcel para el autor del tema 'I Believe I Can Fly', quien reclutó a adolescentes y mujeres para mantener relaciones sexuales; el ministerio público asegura que el artista de R&B, popular en los años noventa, todavía representa "un serio peligro público". El pasado mes de septiembre, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de once cargos, entre ellos el de crimen organizado.

Sus actos eran insolentes, manipuladores, controladores y coercitivos. No demostró ningún arrepentimiento ni respeto por la ley", precisó la fiscalía en un documento, en el cual señalaba que una "sentencia larga de cárcel disuadirá a otros, ricos, famosos y con poder excesivo como el que otorga su estatus, de cometer este tipo de delitos". La defensa del intérprete de 55 años, que actualmente está tras las rejas en una cárcel de Brooklyn, había pedido una condena no mayor a los 17 años.

Lamentablemente para R. Kelly, el fallo de este miércoles no terminará sus problemas con la justicia, pues a partir del 15 de agosto está previsto el inicio de otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos cómplices están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores. También tiene cuentas pendientes con la justicia en otros dos estados en la Unión Americana.

Fuente: Tribuna