¿Se vuelve a casar? Actriz de Televisa admite amorío con 'El Negro' Araiza y deja en shock

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 29 de junio el famoso conductor Raúl 'El Negro' Araiza se llevó tremenda sorpresa pues en plena transmisión en vivo del programa Hoy apareció una famosa actriz de Televisa y anunció que estaban próximos a casarse. Como se recordará, a inicios de este año el también actor quedó soltero tras poner fin a su relación con la joven Margarita Vega.

Según declaró el hijo de doña Norma Herrera a la revista TVNotas, él y la colombiana decidieron finalizar su romance porque la enorme diferencia de edad ya estaba cobrando facturas, pues él ya no quería casarse ni tener hijos pero la actriz de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia? aún tenía estos sueños. Ellos estuvieron siete meses juntos e incluso viajaron hasta Colombia para formalizar su relación conociendo a la familia de Mara.

Y aunque todos creían que Araiza no estaba con nadie en la actualidad, la mañana de hoy miércoles una famosa actriz lo ventaneó. Se trata de la guapísima Itatí Cantoral, quien estuvo este día como invitada del matutino de Las Estrellas debido a que se encuentra promocionando su participación en la película Minions, nace un villano, en la cual ella presta voz a uno de los personajes principales.

Desde que llegó al foro 16 de la televisora de San Ángel, la villana de entrañables telenovelas puso a suspirar a Raúl, quien se divorció de la madre de sus hijos Andrea Rodríguez desde 2019. El conductor no pudo evitar quedar cautivado al ver lo despampanante que luce Cantoral a sus 47 años de edad y a pesar de que ya es madre de dos jóvenes y soltó un fuerte piropo.

Yo no me estoy fijando en tu carrera, me estoy fijando en tu vestido blanco", expresó Araiza mientras la miraba.