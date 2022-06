Fernando del Solar: Filtran desgarradora súplica del exconductor de 'VLA' y su último VIDEO con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo está de luto tras el sensible fallecimiento del conductor Fernando del Solar a los 49 años. Luego de una larga lucha contra el cáncer, de más de 10 años, su deceso sobrevino de manera repentina, luego de que su salud fuera mejorando poco a poco según él mismo había compartido. Incluso, tras su mediático divorcio de Ingrid Coronado en 2015, en abril se casó por segunda vez con su prometida Ana Ferro y el argentino lucía en su mejor momento.

Lamentablemente, el talentoso presentador, quien trabajó en Televisa (programa Hoy) y TV Azteca (Venga la Alegría, Sexos en Guerra, La Academia, entre otros) perdió la vida este jueves 30 de junio y las causas aún se desconocen, pues no había compartido si había recaído en la enfermedad. En redes sociales del programa Hoy, compartieron el que habría sido el último video de Del Solar, en el que habla de la muerte y sus pensamientos al haber estado grave de salud en los últimos años.

Fernando del Solar luchó 10 años contra el cáncer

"La muerte muchas veces la vemos muy, muy lejana, como que eso nunca nos va a pasar a nosotros. pero uno se hace consciente cuando se enfrenta a estas situaciones que ponen de manifiesto una pérdida realmente fuerte. Entonces ahí es cuando empezamos a tomar la verdadera consciencia, la dimensión de una muerte. Y es ahí cuando hay frases como 'vive cada día como si fuese el último' ¿no?", compartió en su conferencia y masterclass 'Vida y Muerte, camino de consciencia'.

Y agregó: "De repente te dicen eso, 'vive cada día' y tú dices como que 'ah', parece como una frase hecha, una frase comprada de algún cartel o sobrecito de azúcar ¿no?". 'Vive cada día como si fuese el último' pero finalmente sí hay que hacer eso, hay que vivir cada día como si fuese el último porque no sabes lo que sigue mañana, por eso lo único que tenemos es el aquí y el ahora que es lo más importante y lo único que tenemos", suplicó al público.

En su cuenta oficial de Instagram, apenas el pasado 12 de junio, el argentino despidió a su padre al anunciar su partida. En un último mensaje en esa plataforma, Fer dijo sentirse desconsolado, lo que dejó helados a todos al ocurrir su muerte apenas dos semanas después: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño", informó.

Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO", se lee en su última publicación en Instagram.

Por otro lado, en TikTok se comenzó a hacer viral un desgarrador video que dejó helados a todos, de una profunda reflexión que Fer compartió a Yordi Rosado en su programa de radio. En la charla que tuvo con el conductor de Televisa, Del Solar habló sobre cómo vivía de forma diferente luego de su enfermedad. Al preguntarle Yordi qué pensaba que iba a extrañar más de la vida cuando estuvo al borde de la muerte, el conductor respondió: "Estar vivo, valga la redundancia".

"Hoy te puedo decir que porque hice la muerte como reafirmación de la vida. La muerte debe encontrarnos vivos Yordi. Sentía que el Fer que estaba antes estaba dormido y el Fer que está ahora frente a ti platicando con ustedes está despierto. Hoy cuando estoy con mis hijos estoy con ellos, los abrazo, los beso, los apapacho, los huelo", mencionó emocionado sobre sus hijos con su exesposa, la conductora Ingrid Coronado.

Y añadió: "Y si estoy contigo, estoy contigo al 200 por ciento. Estoy platicando y platico acá. Hoy hago las cosas que me gustan hacer. Ya no estoy haciendo las cosas por compromiso. Si hoy me voy o si hoy fuese el último día de mi vida... y la pregunta es para todos en casa. ¿estarían haciendo exactamente lo mismo? Si hoy fuese tu último día, si te dijeran que te vas a morir, ahí cambia todo... porque la vida cobra otro sentido". Descanse en paz.

Fuente: Tribuna