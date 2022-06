Luto en la música: Muere famoso cantante de 25 años en brutal choque; estremece su último VIDEO

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Tras estar cerca de dos semanas hospitalizado luchando por su vida, confirman la muerte del cantante urbano Lautaro Coronel, mejor conocido como 'El Noba'. El pasado 24 de mayo, el artista de 25 años sufrió un grave accidente luego de que se impactara contra un vehículo mientras viajaba en su motocicleta. El joven, quien era uno de los referentes del género 'Cumbia 420' en Argentina, falleció a causa de una muerte encefálica este viernes 3 de junio.

De acuerdo con los reportes de varios medios, el accidente ocurrió cuando el artista viajaba a alta velocidad y se impactó contra la parte lateral de un vehículo en la intersección de las calles Luis Braile y Solís, en su ciudad natal de Florencio Varela. De acuerdo con la madre de 'El Noba', salió de casa solo para cortarse el pelo y aunque ella le imploró que se llevara casco, él no lo creyó necesario pues volvería rápido. El impacto ocurrió cuando él estaba a dos cuadras de casa.

Instagram @el_noba1312

El trágico accidente fue captado en video por las cámaras de seguridad en el cruce y difundido por Telefe Noticias. En las imágenes, se alcanza a ver cómo 'El Noba' impacta al automóvil y sale disparado de la motocicleta. El conductor de inmediato para la unidad y sale. Al verlo herido, llama a urgencias. El primer reporte de autoridades afirmaba que iba muy grave y fue trasladado a terapia intensiva al arribar al hospital.

Vanesa, su madre, rompió el silencio tras hacerse público que su hijo se debatía entre la vida y la muerte en un hospital, afirmando que ella sabe que lo que causó el percance fue la "negligencia" de su hijo y no culpa del conductor. "Le dijimos al hombre que estuvo en el accidente que estamos a disposición, no lo queremos perjudicar. Fue un accidente, nada más, no le eché la culpa a nadie, se juntó con la negligencia de mi hijo. Nada más", dijo, mientras organizaba vigilias afuera del nosocomio para pedir por su recuperación.

'El Noba' y su madre, Vanesa

Durante varios días permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, mecánicamente ventilado "bajo el efecto de drogas sedoanalgésicas", hasta que no pudo luchar más y se confirmó su deceso este 3 de junio. El trapero tenía una hija y soñaba con hacerle un negocio a su madre para que vendiera sus pasteles. En el último video que publicó en su cuenta de Instagram, el argentino se dijo muy agradecido por empezar a cumplir otro de sus más grandes sueños: construir su propia casa.

Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. GRACIAS POR ESCUCHARME, GRACIAS POR BANCARME. HOY TENGO MI PROPIO TERRENO MI CADA TAN SOÑADA @leo_byinfinit GRACIAS AMIGO POR SIEMPRE AYUDARME Y ENSEÑARME MUCHAS COSAS", escribió.

'El Noba' era conocido en el mundo de la música y las redes por su apodo debido a que en su juventud tuvo problemas con las drogas, adquiriéndolo de la frase "no bajo ni con pasta". En 2020 el artista empezó a explotar en redes debido a videos que subía, sin embargo, en 2021 se potenció al lanzar su primer tema Tamo Chelo, el cual se volvió viral y debutó en la lista de Argentina Hot 100 de Billboard. Luego lanzó Del Año, su segundo tema, que fue número uno en tendencias a través de YouTube.

El joven era gran amigo de Infinit, quien se convirtió en una especie de mánager y otros referentes del género como L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo, quienes los despidieron con emotivos mensajes en redes. L-Gante incluso le rindió tributo en la presentación que ofreció este sábado, recordándolo por su tema Tamo Chelo. Descanse en paz.

Instagram @lgante_keloke

