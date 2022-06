¿Se arrepiente? Christian Nodal lanza 'Girasol', tema para J Balvin, pero le pide disculpas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de unos días de retraso, Christian Nodal lanzó su canción 'Girasol', tema dedicado al reggaetonero J Balvin, después de la pelea que protagonizaron a través de varias publicaciones en sus cuentas de Instagram, la cual inició cuando el colombiano publicó una fotografía comparativa entre él y el sonorense, provocando la molestia del cantante de regional mexicano.

En una composición que dura poco más de cinco minutos, el nacido en Caborca, Sonora le ‘tira’ con todo a Balvin, con un sonido rock que es diferente a lo que los seguidores del intérprete de ‘Adiós Amor’ están acostumbrados: "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", se escucha en las primeras estrofas de la canción.

La composición había sido anunciada desde el miércoles, después de la publicación del colombiano con relación al aspecto de Nodal y hasta de su fallida relación con Belinda, situación que no le gustó para nada a Christian, por lo que rápidamente anunció en sus historias de Instagram que grabaría un tema parecido a lo que hizo Residente. El viernes en la tarde fue que salió el adelanto del tema, sorprendiendo a todos el ritmo de rock agresivo: "Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", dice Nodal.

No obstante, el tema, que grabó en un estudio de Hermosillo, Sonora, no solo habló del tema relacionado a J Balvin, pues en los cinco minutos el cantante tuvo la oportunidad de mandar un mensaje a su expareja, Belinda, y a la gente que lo crítica por sus cambios físicos: "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo", dice el tema; "A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy. Mi música es de ustedes, pero mi vida no", sentenció.

Cabe mencionar que el joven de 23 años habló de la situación durante su presentación en Morelia, antes del lanzamiento de 'Girasol', asegurando haberse arrepentido de la polémica pelea y dejó entrever que ya había hablado con el colombiano, afirmando que las cosas se salieron en control pero que ya están en paz. Agregó que si bien el tema saldría, ya no tiene dedicatoria como él mismo lo anunció.

"Llevo días encerrado en Hermosillo, Sonora, mis tierras, haciendo una canción que me arrepntí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir, quiero decir algo, nunca hay que hacer mierd… en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier… en la vida, cuando no estás consciente de cuánto daño le podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos una raza, somos la raza humana, no hay que pisar los sueños, lo siento mucho Balvin", expresó ante su público en Michoacán.

Fuente: Tribuna