A la cárcel: Famoso actor de TV intenta abusar de niño de 13 años y lo descubre policía encubierto

Estados Unidos.- Dictan condena contra un conocido actor de Disney Channel e importantes series de televisión luego de que se declarara culpable de haber intentado abusar de un menor de 13 años a través de una aplicación de citas. Se trata de Stoney Westmoreland de 52 años, quien fue detenido por la Policía en Utah en 2018 luego de que un policía encubierto detectara que había estado intercambiando mensajes con un adolescente de 13 años y con quien pretendía tener relaciones.

Westmoreland estuvo en proyectos de televisión como Better Call Saul, Scandal, Breaking Bad y CSI: Miami, pero también en la comedia infantil de Disney Channel Andi Mack. En cuanto fue arrestado, el actor fue despedido del programa justo antes de empezar la tercera temporada. El portal TMZ anunció que el histrión ya fue sentenciado esta semana a dos años de cárcel y 10 de libertad condicional. La condena se redujo luego de que aceptara su culpabilidad en los hechos.

Stoney Westmoreland

Según las autoridades a cargo del caso, Westmoreland se inscribió a una aplicación de citas destinada a hombres gays y bisexuales, en donde presuntamente contactó al menor y le pidió que participara en actos sexuales con él y le enviara fotos sin ropa. Fue detenido cuando se disponía a tomar un autobús para encontrarse con el adolescente, que en realidad resultó ser un policía encubierto y quien lo aprehendió en el lugar.

Stoney Westmoreland

Luego de entablar una conversación con la abogada de Westmoreland, el medio informó que el delito originalmente apuntaba a que obtendría 10 años tras las rejas, pero tras aceptar su responsabilidad, la condena bajó a 24 meses. De acuerdo con reportes, Stoney fue evaluado pro un psiquiatra, quien afirmó que el actor estaba "convencido" de que se había involucrado en un juego de rol consensuado con otro adulto. No obstante, argumenta que decidió aceptar los cargos para evitar problemas más severos.

Stoney Westmoreland en 'Breaking bad'

Como parte del acuerdo al que llegó por declararse culpable, Westmoreland tendrá que registrarse como delincuente sexual y todos sus dispositivos informáticos estarán sujetos a registros periódicos y búsqueda de posibles pruebas que evidencien otros intentos similares a lo que ocurrió en 2018. Autoridades deberán saber todas las cuentas que utilice para comunicaciones, incluido el correo electrónico y redes sociales.

Westmoreland también tiene prohibido tener contacto con individuos que sean menores de 18 años sin supervisión de un adulto. Hasta el momento, Vince Gilligan, productor y director de la exitosa serie Breaking bad y su spin-off, Better call Saul, no se ha pronunciado al respecto del encarcelamiento del actor. En su momento, Disney compartió un comunicado en el que detalló: "Dada la naturaleza de los cargos y nuestra responsabilidad por el bienestar de nuestros menores empleados, no volverá a trabajar en la serie que comienza la producción de su tercera temporada la próxima semana".

Fuente: Tribuna