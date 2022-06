¿Hunde a Mijares? Tras críticas y 11 años divorciada, Lucero enfurece y saca las garras en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como pocas veces, Lucero perdió los estribos y respondió a los ataques de usuarios en redes sociales. La protagonista de telenovelas de Televisa como Lazos de amor y Alborada explotó y sacó las garras luego de que su exesposo y padre de la joven, Mijares, presentara públicamente a su nueva novia. ¿Arremetió contra él? No, sino que contra los detractores de la hija que tienen en común, Lucerito, quien ha sido blanco de fuertes críticas por su aspecto físico.

En un video que publicó en su canal de YouTube, y retomada por el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, la intérprete de Dueña de tu amor no se quedó callada ante los recientes ataques contra su hija menor, ya que ha sido tundida por internautas debido a su aspecto físico y al hecho de que sea hija de dos personas famosas y reconocidas en el medio artístico como lo son ella y Mijares, quienes se divorciaron en el 2011 tras 14 años de matrimonio.

Lucero y Mijares con sus dos hijos

Como se recordará, en una reciente portada que hicieron madre e hija para la revista Quién, usuarios se le fueron con todo a la hija de la cantante ya que argumentaron que editaron la fotografía de más y que habían abusado del Photoshop. Los terribles comentarios sobre la menor llegaron a oídos de la llamada 'La Novia de América', quien no dudó en poner en su lugar a todos los 'haters' que detrás de una pantalla se escudan para dejar comentarios tan desagradables contra su hija.

Lucero y Lucerito en portada de Quién

Primero, Lucero se dijo feliz de tener una hija muy madura para su edad, pues aunque la joven tiene 17 años, ha demostrado gran disciplina y responsabilidad luego de hacer sus 'pininos' en el medio artístico en el 2019. Además, minimizó los comentarios contra la adolescente, dejando claro que son pocos en comparación de las cosas buenas que le dicen, por lo que prefieren enfocarse en lo positivo.

Es que así es la vida, o sea, no todo puede ser al 100 por ciento perfecto siempre, o todo 100 por ciento color de rosa, tiene que haber un equilibrio y en nuestros casos, yo lo he comprobado en redes sociales; sí hay cosas muy crueles, hay ofensas, y hay humillaciones y todo eso, pero es que ni caso, porque como hay cosas muy lindas y son la mayoría, pesa muchísimo más".

Acto seguido, Lucero correspondió a las personas que envían sus mejores deseos a la joven. "Siempre me he dado cuenta que tal vez hay un cinco por ciento de comentarios negativos, y un 95 de cosas positivas, entonces eso gana un 100 por ciento, se agradece muchísimo". Posteriormente, la exesposa de Mijares recalcó que tanto ella como su hija solo ponen atención a los mensajes que les ayudarán a ser mejor persona o artista.

Si es una crítica cruel o fea, no la pelo, y si es algo que me hace crecer y que me hace como salir adelante en cosas, aprender, lo tomo en cuenta; entonces yo creo, pienso que es muy madura, pienso que es una mujercita que está evolucionando", manifestó.

No obstante, la artista de 52 años confesó que al inicio Lucerito sí sufrió por los mensajes negativos que recibió, ya que no está acostumbrada a este lado de la fama, pues apenas va empezando en el medio artístico y ella está enfocada en sus clases de música y de canto. "Tal vez Lucero por no ser una artista que ya está acostumbrada y que le dan un llamado y que tiene que tener esta responsabilidad de llegar y cumplir, pues al principio estaba un poco (en shock)", concluyó.

