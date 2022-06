Luto en Televisa: Muere famoso galán de telenovelas y su esposa se ahoga en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Gaby Crassus, quien dejó TV Azteca para cambiarse a las filas de Imagen Televisión, recuerda devastada la muerte de su esposo, el actor de Televisa Rodrigo Mejía. El histrión de telenovelas perdió la vida el pasado 11 de febrero del 2021 a causa de complicaciones por Covid-19. A casi un año y medio de su repentino fallecimiento, la presentadora se quiebra al hablar de su luto pero revela que está agradecida con él por los dos hermosos hijos que le dejó.

En su visita al matutino Sale el Sol, la conductora venezolana confirmó que ya no estará en Al Extremo, donde trabajó por muchos años en el Ajusco, y este próximo 13 de junio estrenará programa en Imagen TV, el cual se llamará Asuntos de Familia. Durante la sección 'Enfrentados', Gaby abrió su corazón con Joanna Vega-Biestro y recordó a su fallecido esposo a más de un año de su partida. Ahogada en llanto y sumamente conmovida, la conductora dijo:

"Mi ángel, él que me dio lo más bonito que tengo en esta vida... la persona que siempre creyó en mí. Tu lo sabes, tú lo viviste, siempre me echó porras. Siempre se hacía a un lado y me decía: 'Tú brilla'. El mejor compañero, el mejor papá. Me está cuidando y lo confirmo, tiene unas maneras siempre de hacerse presente, me quedé loca con eso de que el lunes es 13. Siempre está, siempre está con nosotros, siempre", dijo entre lágrimas.

Instagram @gabycrassus

Joanna, quien es amiga de la conductora fuera de los foros de televisión, le dijo: "Los recuerdo a ustedes siempre juntos, siempre de la mano, siempre ahí. Rodrigo siempre ha estado ahí porque se fue tal vez físicamente pero siempre ha estado ahí", a lo que ella respondió: "Siempre va a estar (...) Mientras nosotros lo sigamos recordando y lo llevemos en el corazón él siempre va a estar vivo, siempre va a estar con nosotros".

Sobre cómo vivió el adiós y cómo se logra salir adelante de una pérdida así, pues además murió su madre en noviembre del 2020, manifestó que fue gracias a sus dos hijos Matías y Mauro, a quienes llama sus vikingos: "Híjole... ha sido lo más difícil... soltar, porque finalmente él está bien donde está y a quienes nos cuesta es a nosotros. Decirle a mis niños, eso fue muy duro. Tratar que entendieran, Mauro tenía 3 añitos, un bebé... Matías es mi roca, mi fuerza. Matías, mi vikingo mayor. Mauro, el vikingo menor es la fiesta, la alegría de la casa".

¿Cómo se sale adelante? En mi caso, gracias a esos dos niños y pensando que Rodrigo era una persona tan alegre que el mejor homenaje que le puedo hacer y la mejor manera de honrar su vida es viviendo bonito y haciendo una vida bonita para mis hijos".

Instagram @gabycrassus

Además, contó que ella pensaba que moriría antes que él, por lo que le suplicaba como su último deseo, que rehiciera su vida si ella algún día faltaba, sin saber que sería él el primero en irse: "Siempre le dije: 'Rodri, cuando yo me muera', porque yo no sé porqué siempre decía, cosas que uno piensa, me voy a ir yo antes. Le decía: 'no te quedes solo, el día que me muera yo te libero porque quiero que seas feliz'", compartió.

Sobre sus dos hijos, comentó: "Mis vikingos. Matías y Mauro es la bendición más grande de mi vida. Son mi todo, por ellos lucho, por ellos estoy aquí. Por mí también porque para que ellos estén bien, yo también tengo que estar bien. Es el sueño más grande materializado. Es el sueño que siempre tuve y que puedo abrazar. Me hacen la mujer más plena del mundo". Joanna luego le cuestionó cómo fue decirles que su padre no regresaría y dijo: "Es lo más duro que he hecho en mi vida, el momento en el que he tenido más miedo".

Y agregó: "Enfrentar a Matías, porque Mauro estaba muy chico. Fue muy duro pero ese niño, a la vez, me dio una cachetada con guante blanco. Qué curioso que él me ha contenido a mí. Son como maestros (...) Yo quisiera que ellos me recuerden, que digan: 'mi mamá, con todos los golpes y aunque la tiraron 100 veces, mi mamá siempre se levantó. Con una sonrisa en la cara y nos enseñó a luchar y salir adelante porque la vida es bella'", expresó.

Finalmente, comentó que le hubiera gustado tener más tiempo y que al principio estaba "muy enojada", pero actualmente agradece "el tiempo y lo volvería a hacer todo exactamente igual, aunque supiera que esto iba a pasar. Aunque haya sido poco el tiempo vivido con Rodri no lo cambiaría por nada".

Como se recordará, el pasado 11 de febrero del 2021 se confirmó la muerte del actor Rodrigo Mejía a los 45 años de edad, a escasos días de que su padre, don Salvador Mejía, también perdiera la vida a consecuencia de su contagio de coronavirus. Mejía es recordado por sus papeles en telenovelas de Televisa como Fuego en la sangre, Cuidado con el ángel, Lo imperdonable y en el melodrama de TV Azteca Tres familias, la cual fue su última telenovela antes de perder la vida, y en la que fue protagonista.

Instagram @rodrigomejia_

Fuente: Tribuna