Adiós Chapoy: Tras 'traición' de TV Azteca, anuncian el fin de 'Ventaneando' tras 26 años al aire

Ciudad de México.- Luego de que el año pasado dejara con el ojo cuadrado a todos la llegada de los conductores del polémico programa de espectáculos transmitido por YouTube Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, ahora trascendió que podrían ser ellos quienes reemplacen a Ventaneando cuando este salga del aire de TV Azteca. Cabe destacar que la emisión ha sido transmitida desde hace 26 años en el Ajusco y tiene al frente a la icónica periodista Pati Chapoy.

Tras hacerse oficial el año pasado que Elisa y Ceriani estarían conduciendo su programa por la señal A Más (propiedad de TV Azteca), ya crecían rumores de que le harían competencia a Ventaneando, aunque muchos creían que no puesto que este último es transmitido en el canal principal Azteca Uno. Sin embargo, los rumores de roces entre Pati Chapoy y los actuales ejecutivos a cargo del canal han ido creciendo con el tiempo.

Rumores sobre el posible despido de la empresa de Chapoy y su equipo (Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta) han circulado desde hace tiempo, sin embargo, empezaron a cobrar fuerza luego de la llegada de la mexicana y el argentino con Chisme No Like. Y es que no tienen una buena relación, pues en el pasado ya Bisogno tuvo un fuerte encontronazo con Ceriani, a quien insultó al aire.

Cuando fueron los Premios de la Radio en noviembre del 2021, trascendió que Ventaneando vetó a la emisión, la cual fue la primera que se concretó tras hacer alianza con Estrella TV, donde trabajaban Elisa y Ceriani. Aunque sí incluyeron en la emisión algunos momentos de la gala, los dos conductores aparecieron en la cápsula ni promocionaron el estreno del programa. Según versiones, esto habría molestado a altos mandos del Ajusco como Sandra Smester, directora general de contenidos.

Resulta que Sandra Smester y Pati Chapoy sí están un poco enemistadas", mencionó el youtuber Alejandro Zúñiga entonces.

Acto seguido, nadie de Ventaneando apareció en el promocional navideño de la televisora. Recientemente, en el programa han criticado abiertamente varios programas de su propia empresa, como Venga la Alegría y La Academia 20 años. Primero afirmaron que no les gustaba Yahir como conductor y después, que el reality no le parecía bueno: "No me termina de gustar", dijo al aire Pati Chapoy, desatando revuelo. Estas diferencias serían las primera 'señales' de que Ventaneando podría llegar a su fin.

Y aunque rumores del retiro de Chapoy y su supuesta rivalidad con altos mandos permanecen en calidad de especulaciones ya que no han sido confirmados, de nueva cuenta señalan que son fuertes las versiones que aseguran que Chisme No Like desbancará a Ventaneando como el programa principal de espectáculos en el Ajusco, pese a que ya lleva 26 años al aire. Afirman que hasta ocuparán su horario.

El conductor Michelle Rubalcava reveló en su canal de YouTube que se dice en los pasillos de TV Azteca que se aproximaría el fin de Ventaneando. Sí, se rumora que el programa cuya titular ha sido Pati Chapoy desde hace décadas sería sacado del aire para dar lugar a Chisme No Like, comandado por Ceriani y Elisa, lo que sería un duro golpe para todos.

Es lo que andan diciendo. Dicen internamente, que quieren quitar a 'Ventaneando' para meter a 'Chisme No Like', para dejarlo como el programa de espectáculos fuerte", mencionó el presentador.

No obstante, expresó que se le haría difícil de creer pues Ventaneando ya es una emisión emblemática de los espectáculos en México, sin embargo, no descartó que todo pueda pasar pues ya con la llegada de ambos al canal fue sorpresa suficiente: "Se me hace difícil creerlo porque 'Ventaneando' lleva muchos años ya llevando la batuta de los programas de espectáculos en este país, pero pues quién sabe... Yo nunca hubiera pensado que Ceriani y Elisa entraran a TV Azteca y entraron", dijo.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Momento a partir del minuto 56:00 del video:

