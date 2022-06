My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus, en el cartel del Corona Capital 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de mucha espera de los fanáticos mexicanos, el Corona Capital 2022 confirmó su alineación de artistas que se presentarán a lo largo de tres días el mes de noviembre (viernes 18, sábado 18 y domingo 20), con el regreso de My Chemical Romance a nuestro país liderando el cartel, además de bandas como Arctic Monkeys y Yeah Yeah Yeahs, y la cantante Miley Cyrus, entre muchos más, según se pudo apreciar en la imagen que publicó la organización del evento en redes sociales.

La edición 2022 del evento viene con todo, luego de que el mismo fuera cancelado por la pandemia en 2020 y su regreso en 2021 con un line-up que presentó varias cancelaciones todavía por los contagios de Covid-19 y medidas de seguridad que muchos países tomaron ante el virus, lo que impidió el viaje de muchos artistas. El primer día, viernes 18 de noviembre, lo encabezará My Chemical Romance, una de las bandas más esperadas por sus seguidores, luego de que mucho se especulara su presentación en redes sociales.

Los intérpretes del tema 'Welcome to the Black Parade' vinieron a nuestro país en tres ocasiones antes de anunciar su sorpresiva ruptura: la primera fue en octubre de 2005, en el Hipódromo de las Américas, para un pequeño concierto de casi mil personas; en 2007 en el Palacio de los Deportes y en 2008 como parte del cartel del festival Coca Cola Zero Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El segundo día, sábado 19, la banda británica de rock Artic Monkeys, conocidos por éxitos como 'Do I Wanna Know?' liderará las presentaciones, con otras bandas como Paramore, Yeah Yeah Yeahs y Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, complementando un emocionante día de shows. Finalmente, el tercer y último día, domingo 20, Miley Cyrus llegará al escenario para interpretar éxitos como 'We Can’t Stop', 'Wrecking Ball' y 'Plastic Hearts', además del siempre polémico Lil Nas X.

Entre los demás artistas que se presentarán están Ibeyi, Jamie XX, Beach Bunny, Viagra Boys, Spacey Jane, The 1975, Ashe, Run The Jewels, Father John Misty, Mitski, Idles, Phoebe Bridgers, Remi Wolf, Bob Moses y más. Cabe mencionar que la preventa de boletos para el evento, que se hará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se realizará a través de Ticketmaster, los días 13 y 14 de junio.

