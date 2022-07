Juan Osorio habla del secuestro donde casi abusan de él y sobre la salud de Pablo Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el estreno de El último rey: El hijo del pueblo, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández no deja de dar de qué hablar, pero en esta ocasión, la polémica gira en torno al elenco, pues Juan Osorio no se ha limitado cuando se trata de expresar el descontento que le provocaron las fallas de Pablo Montero, ya que asegura que, para que no faltara a los llamados, tenía que marcarle y tenerlo vigilado durante la filmación y fuera de ella.

En una reciente entrevista con el programa Confesiones, el famoso productor de Televisa, asegura que el gran problema de Montero es el alcoholismo, pues a pesar que dejó a la producción de El último rey plantada en el último día de grabaciones, reconoce que es una persona a la que estima y quiere mucho en el ámbito personal, pero que su falta de profesionalismo lo ha orillado a no tener deseos de trabajar con él en un futuro cercano.

Osorio indicó que se sentía muy molesto por el comportamiento de Montero, a quien defendió cuando nadie confiaba en que interpretara al 'Charro de Huentitán'. Además, el productor expresó al borde del llanto que el mal ejemplo de Montero le sirvió para darle un mensaje a su hijo, Emilio Osorio, en donde le pidió de corazón que nunca hiciera lo mismo.

Una vez que lo vi muy mal a Pablo, yo me jale a Emilio y le dije: 'Nunca te quiero ver así, jamás. Respeta esta carrera, respeta a toda esta gente y nunca me llegues así’. Me sirvió de ejemplo Pablo'", expresó Juan al mismo tiempo que le pidió disculpas al actor y cantante.

El secuestro de Juan Osorio

En la misma charla con Aurora Valle, el productor de Televisa confesó que hace algunos años fue privado de su libertad y golpeado por unos ladrones que le cerraron el camino cuando conducía rumbo a su casa en Ciudad de México. De acuerdo con lo referido por el famosos, los maleantes también estuvieron a punto de abusar físicamente de él, pero se pudo salvar gracias a que detectó un olor a droga, aún cuando tenía la cabeza cubierta.

Lo huelo y le digo: 'mira maestro, yo vengo de mi grupo (de rehabilitación), yo me metía el doble que tú te acabas de meter ¿y sabes una cosa? No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir el resto de tu vida, vamos a fumar juntos'. Y es gracias a que yo fui un adicto que no me violar0n", expresó.

Osorio dijo que estuvo cerca de 2 días recluido, momentos en los que llegó a pensar que lo iban a matar, lo cual lo hizo llorar desconsoladamente. El productor aseguró que los agresores querían ir a su casa, a lo que él se negó rotundamente debido a que en ese tiempo vivía con Niurka y sus tres hijos, y no quería ponerlos en riesgo. Pero después de darles una fuerte suma de dinero que no reveló, lo dejaron en libertad sin una sola prenda de vestir, pero con vida.

La vida te va llevando a muchos caminos. Al final aquí estoy y gracias a Dios no pasó lo que pudo haber pasado, no sé qué hubiera sido mí. Sirvió para fortalecerme también", concluyó.

Fuente: Tribuna