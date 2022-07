En silla de ruedas: Tras 'veto' de 'Hoy' y cirugías, villana renuncia a TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo algunos meses colaborando en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, quedó en silla de ruedas y se divorció, vuelve a las pantallas de Televisa luego de que fuera vetada durante 8 años. Se trata de Rocío Banquells, quien cerró el 2021 en el programa Ventaneando con Pati Chapoy pero triunfó por años en telenovelas de la televisora de San Ángel.

Como se recordará, la famosa cantante y villana de melodramas, quien participó en proyectos como Los que ayudan a Dios, Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La fiera, Cuidado con el ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable. En 1996, se cambió a las filas del Ajusco y antagonizó Te dejaré de amar, lo que provocó que la vetaran durante 8 años de San Ángel, de 1996 a 2004. La media hermana de Sylvia Pasquel ha enfrentado situaciones bastante complicadas durante su vida.

Banquells se divorció y hasta fue acusada de fraude bancario, aunque enfrentó el proceso en libertad. También quedó en silla de ruedas durante más de un año por problemas de salud, por lo que tuvo que ser sometida a varias cirugías. Esto sucedió porque durante los años 80 fue tratada con cortisona por una pulmonía, su organismo no lo toleró y este le afectó seriamente los huesos. "Provocó que se me deshicieran los huesos de la cadera (...) Amé a la silla de ruedas, porque me enseñó muchas cosas", dijo.

En el 2020, se rumoró que la actriz presuntamente había sido vetada del programa Hoy por haber estado en el programa de TV Azteca La Academia, sin embargo, esto resultó falso pues hasta un homenaje le hicieron el año pasado. No obstante, ya no cuenta con un contrato de exclusividad pues poco después participó como juez en el reality de canto ¡Quiero Cantar! en Venga la Alegría. Afortunadamente, con tantas oportunidades de trabajo fuera de las dos principales televisoras, ya no hay tanto temor al veto.

Ahora, la querida actriz vuelve a las pantallas de Televisa pues retransmitirán Los ricos también lloran, la versión original de 1979, donde ella da vida a la antagonista 'Esther Izaguirre', quien le hace la vida imposible a Verónica Castro ('Mariana Villareal') y al fallecido actor Rogelio Guerra ('Luis Alberto Salvatierra'). El youtuber Alejandro Zúñiga reveló a través de su canal de YouTube que cuando se termine Corazón Salvaje entrará la repetición y al terminar la retransmisión en septiembre, saldrá al aire Los ricos también lloran.

Van los ricos también lloran, la de 1979, la original con Verónica Castro, Rogelio Guerra, Rocío Banquells, Christian Bach, Edith González, Guillermo Capetillo y un repartazo increíble. Recuperaron los derechos", confirmó.

Zúñiga añadió que fue una telenovela que marcó un antes y un después en la televisión mexicana y que incluso le dieron un reconocimiento a los protagonistas y se fueron de gira a otros países de Europa, ya que fue tremendo éxito en la pantalla chica. "Antes no era fácil que te vieran en Alemania, Rusia, eso no pasaba antes", comentó, afirmando que regresará con la versión remasterizada, a partir del mes de septiembre.

