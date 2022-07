Exnovia de Salvador Zerboni ventila la "enfermedad" que padece el actor; teme por su salud

Ciudad de México.- Tras su actual participación en el programa La Casa de los Famosos, una exnovia del actor Salvador Zerboni, dijo estar preocupada por la salud de su expareja, a quien acusa de llevar un estricto tratamiento contra la bipolaridad, con la cual habría sufrido por muchos años, por lo que dicha patología le ha ocasionado conflictos con sus compañeros.

Y es que muchos de sus colegas que participan en dicho reality, han afirmado que el histrión es un traicionero, mentiroso y mal estratega, por lo que los conflicto se mantienen a la orden del día, a tal grado de que estos puedan crecer conformes se va desarrollando el programa, siendo este uno de los más llamativo de Telemundo.

Salvador es un hombre explosivo y hasta violento, lo digo en serio, eh. Él adopta sus personajes de villano, su vida es una telenovela constante, vive en el drama, en la intriga, pero te aseguro que no es una mala persona, realmente está enfermo", argumentó.

En su mensaje menciona que Salvador tienen serios problemas de personalidad, pues puede estar de buenas en las mañanas, pero en cuestión de minutos puede cambiar a tal grado de enojarse de forma notoria, por lo que tiene varios años en medicamento, por lo que ahora es probable que no la esté pasando bien.

Aunque por otra parte reconoció su valentía de integrarse a tal proyecto, pues al tener que estar presente las 24 horas del día y los siete de la semana, él se ha comportado bien ante su problema, aunque teme que un descuido tenga alguna recaída y que dañe a alguno de los participantes, con los que ha llegado a tener una serie de conflictos.

Claro, es lo sorprendente; fue muy valiente de su parte haber entrado a un reality donde sabe que te graban 24/7, y que lo estamos viendo tal cual es. Cuando me enteré de que entraría, me preocupé mucho porque puede ser peligroso", mencionó.

Por último, cree que su problema pueda solucionarlo al estar ahí, aunque ha leído en redes sociales que ha tenido conflictos con Laura Bozzo, 'El Potro' Caballero y Niurka Marcos, por lo que teme que alguno de esas peleas sufra de un crisis violenta, misma que podría afectar su carrera así como poner en riesgo a alguno de los participantes.

Pues sigue ahí, todo depende de cómo se comporte; pero te digo, a lo que he leído en redes sociales y a lo que me han contado, ha traicionado a Laura Bozzo, a El Potro, se llegó a pelear con Niurka, pero no sé, con tanto encierro, temo que podría tener una crisis violenta y lastimar a alguien", finalizó.