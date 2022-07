Tras besarse con actor y trabajar de botarga, conductor de Televisa llega a 'Hoy' y se vuelve mujer

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor mexicano, quien lleva 19 años en las filas de Televisa, aparece en redes del programa Hoy pues anuncia que se volvió mujer. Se trata de Armando Hernández, quien tras 15 años de casado, apareció vestido de mujer y dejó en shock a todos. Y es que el integrante de la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa, junto a Mariazel, perdieron una apuesta contra Faisy y se tuvieron que imitar mutuamente, con todo y ropa.

Como se recordará, Armando apareció en la icónica película Amarte duele en el 2002, donde dio vida a 'Genaro' y ganó una Diosa de Plata. Poco después, en 2003, debutó en Televisa en la telenovela Clase 406. Luego vinieron melodramas como Rebelde y Alma de hierro y series como Vecinos, Mujeres Asesinas, Capadocia, El Pantera y Los héroes del norte. En 2011, sin embargo, se quedó sin trabajo y cayó en una dura crisis económica, revelando que no tenía dinero ni para comer.

Yo estaba pasándola muy gacho. Te lo juro, no tenía lana. Mi roomie me donó toda la comida (...) He estado arriba y he estado abajo, he sabido lo que es la riqueza y la pobreza", contó en Pinky Promise el actor hace unos años.