Adiós TV Azteca: Polémica alumna es expulsada de 'La Academia 20 años' y público queda en shock

Ciudad de México.- Los televidentes de TV Azteca se encuentran sorprendidos debido a que la noche de ayer sábado 17 de julio una polémica alumna resultó expulsada de La Academia 20 años y nadie se lo esperaba. Hay que recordar que en el último concierto (domingo) de la semana anterior la producción y el director Alexander Acha decidieron que no habría expulsado pues regresaron tres alumnos de forma inesperada.

No obstante, las eliminaciones volvieron al concurso de canto ayer sábado y lamentablemente una joven cantante se quedó en el camino para cumplir su sueño de convertirse en la ganadora de esta Décimo Tercera Generación. La reciente expulsada del reality conducido por el sonorense Yahir fue Isabela, quien ya había sido eliminada de La Academia durante el pasado sábado 9 de julio pero regresó gracias a que recibió muchos votos del público.

Hay que recordar que la producción del concurso inició una dinámica a través de TikTok para que uno de los expulsados volviera y tomara el lugar vacío que había dejado Emilio, quien decidió renunciar voluntariamente hace unas semanas porque se encontraba atravesando una "crisis existencial". Y vaya sorpresa que se llevaron los televidentes pues de forma inesperada Alexander anunció que no solo volvería un exalumno, sino en realidad fueron tres.

El pasado domingo no hubo expulsión y se confirmó que Isabela, Zunio y Eduardo recibieron una segunda oportunidad para retomar sus sueños de conquistar la Décimo Tercera Generación. Lamentablemente la joven originaria de Tabasco sufrió su segunda eliminación a menos de una semana de volver y la noche de ayer sábado tuvo que despedirse del público de la televisora del Ajusco tras recibir una severa crítica de Lolita Cortés.

Isabela se enfrentó a duelo con el sonorense Andrés y ambos demostraron su talento en el escenario interpretando un tema de Luis Miguel, sin embargo, ella no se llevó las mejores críticas y la llamada 'Jueza de Hierro' señaló que no le gustó su interpretación. Tras estas críticas y conocer la votación del público, Yahir anunció que Isabela nuevamente estaba expulsada y le pidió que se despidiera de sus compañeros y televidentes.

Me llevo una experiencia increíble, mucho aprendizaje, grandes amigos que se convirtieron en mi familia, maestros increíbles que me ayudaron a crecer, me volvió una persona más fuerte y resistente... estoy muy feliz de haber vivido esto", expresó la alumna expulsada.