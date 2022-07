Divorciada y enferma: Tras deudas y vender comida para sobrevivir, actriz de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien luego de empezar su carrera en Televisa perdió su contrato de exclusividad hace unos años y ante la falta de trabajo decidió vender hamburguesas para salir adelante, llega al foro del programa Hoy. Se trata de la talentosa Violeta Isfel, quien este viernes pasado resultó ganadora de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a su pareja de baile, Luis Fernando Peña.

Violeta empezó su carrera actoral en la televisora de San Ángel en 1993 cuando apenas era una niña. Durante su trayectoria ha participado en telenovelas como María Isabel, Entre el amor y el odio, ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez y Atrévete a Soñar, en donde dio vida a su papel más famoso en los melodramas: 'Antonella Rincón', quien era la antagonista de la historia protagonizada por Danna Paola y Eleazar Gómez en los roles juveniles. Incluso la actriz recordó a su personaje en sus presentaciones de baile.

Como se recordará, luego de un tiempo alejada de las telenovelas, en 2016 perdió su contrato de exclusividad y, como muchos otros en la industria del entretenimiento, cayó en una crisis económica ante la falta de empleo. La mexicana de 37 años decidió emprender y abrió un negocio de comida, en donde empezó a vender hamburguesas. Violeta nombró a su restaurante Isfel Burgers, el cual abrió en Tizayuca, Hidalgo donde vivía en el momento con su actual esposo.

Violeta está felizmente casada desde hace varios años luego de 'divorciarse' (aunque nunca se casó por la ley según se sabe) del padre de su hijo, con quien no tienen contacto hasta la fecha. Tras abrir otro local en CDMX, con el tiempo el trabajo empezó a reactivarse y Violeta se unió a programas como Me Caigo de Risa y Más Noche, donde está hasta la fecha. No obstante, su local en Hidalgo empezó a tener más deudas que ingresos, por lo que tuvo que cerrarlo.

Tras confesar que padecía una dura enfermedad desde la pandemia: la depresión, un padecimiento contra el que muchos luchan actualmente y que aseguró logró superar gracias a terapia y apoyo de su familia, Violeta sorprendió a todos al unirse a la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hizo un excelente trabajo e impresionó no solo a los jueces, pero también al público. Primero tuvo a Raymix como su pareja y luego con al histrión Luis Fernando Peña, con quien llegó a la final y ganó.

Por este motivo, tanto ella como sus otros compañeros que llegaron a la final: Candela Márquez con su pareja Carlos Speitzer, Estefanía Ahumada con Miguel Martínez y ella, llegan al foro de Hoy este lunes 18 de julio pues platicarán sobre su experiencia en el famoso reality, el cual le arrebató la audiencia a Venga la Alegría en TV Azteca, quienes también lanzaron su propio reality ¡Quiero Bailar! pero no fue tan exitoso como este transmitido por Las Estrellas y que pronto regresará con una versión All Star.

