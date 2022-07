Orgullo de Sonora: Andrés cautiva con su voz en 'La Academia 20 años' y Lolita Cortés cae rendida

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 17 de julio se vivió un nuevo emocionante concierto en La Academia 20 años y una de las presentaciones que más dio de qué hablar no solo entre el público de TV Azteca sino también entre los jueces fue la de Andrés, el joven que representa al estado de Sonora en este concurso de canto. Lolita Cortés se mostró sonrojada luego de declararle toda su admiración a a este alumno.

El oriundo de Ciudad Obregón se apoderó del escenario del reality conducido por Yahir al interpretar la canción de salsa Ahora quién pues demostró haber tenido un enorme crecimiento en estas primeras semanas de competencia. La llamada 'Jueza de Hierro' de inmediato lo felicitó por su enorme avance además de que dejó entre ver que le gusta el nuevo 'look' de Andrés ahora que se despidió de su larga melena:

Mientras que la intérprete grupera Ana Bárbara declaró que era uno de sus favoritos y que pensaba que estará en el top tres de finalistas de esta generación: "Estás en el top tres de mis súper favoritos, lo tenía aquí en el pecho". El implacable Arturo López Gavito por su parte agregó que veía al sonorense como ganador de esta Décimo Tercera Generación y Horacio Villalobos también mostró que estaba fascinado con este musical.

Sin embargo, posteriormente la atención volvió hacia Lola pues la producción preparó un video en el que exhibe todas las veces que esta jueza se ha sonrojado al ver a Andrés en el escenario y ella se puso sumamente nerviosa. La reconocida intérprete de obras musicales reconoció que esta es la segunda vez que se siente cautivada por un alumno y recalcó que la primera vez ocurrió hace 20 años, pero ahora le está pasando lo mismo con Andrés, pero espera no tener problemas con su marido.

La verdad es que solo una vez me ganó... me desmayé gritándole a un chavo 'me encantas' ¿sí lo recuerdan?... qué incómodo es este momento... nada, Andrés, ya no sé cómo cerrar esto, felicidades, esto es todo", comentó entre risas.