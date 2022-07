Ana de la Reguera no se guarda nada y confiesa haber sufrido acoso en su carrera

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Ana de la Reguera mediante una entrevista confesó que en el pasado llegó a sufrir de acoso, esto durante su carrera, y es que recientemente se han publicado alguna incidencias en la industria del entretenimiento, por lo que ella afirma que le llegaron a dar propuestas indecorosas, las cuales decidió callar por muchos años.

En su mensaje la protagonista de la serie Ana, argumentó que como mujeres es importante que aprendan a defenderse, pues cabe mencionar que siempre son las jóvenes son las más vulnerables, sin embargo, ella asegura que ya sabía a lo que iba por lo que todo lo tomó con tranquilidad sin ceder a los deseos de otros, confiando de su talento para la actuación.

Por supuesto que llegué a sufrir muchas veces y es lo que es, lo que pasa es que pues tienes que aprender a defenderte. Afortunadamente lo tenía muy claro, que tal vez otras compañeras no lo entienden, están más vulnerables", mencionó.

Fue en el programa de espectáculos Ventaneando, donde ella hizo saber que siempre les pintó una raya a quienes querían aprovecharse de ella por medio de su poder, por lo que nunca tuvo miedo a nada, algo que muchas actrices se ven obligadas a obedecer, al cree que si hablan podrían terminar su carrera, o bien resultar afectadas por dichas personas de poder en la industria.

Yo tenía claro dónde estaba y en dónde pintar una línea y no crecer como con ese miedo porque es tremendo”, confesó.

Además añadió que en la actualidad este mundo se encuentra en constante cambio, por lo que celebró que ahora la actrices tienen las herramientas necesarias para alzar la voz y no ser víctimas de productores, entre otras personalidades, quienes incluso a ella provocaron que se quedara sin trabajo ante su negativa, pues cabe mencionar que casi todos están "conectados".

Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tener que volver literal, a mandar mails a todo el mundo para decir ‘no, esto es así’, sí me ha tocado pero afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco", finalizó.