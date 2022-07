Divorciada y enferma: Tras romance con dueño de Televisa y retiro de novelas, actriz se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien tras más de 50 años en Televisa perdió su contrato de exclusividad en plena pandemia, los traiciona al dar una entrevista exclusiva al programa Ventaneando de TV Azteca. Se trata de la primera actriz Silvia Pinal, quien apareció en la emisión cuya titular es Pati Chapoy para expresar su agradecimiento por su próximo homenaje en Bellas Artes luego de que en los últimos meses estuviera mal de salud.

Como se recordará, la actriz de telenovelas como Lazos de amor, El privilegio de amar, Soy tu dueña y Mi marido tiene familia, quien ya se retiró de la pantalla (por lo menos hasta ahora) por diversos problemas de salud que la aquejaban, mantuvo un intenso romance con el fallecido dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, mismo que fue confirmado en su autobiografía Esta soy yo. La diva del cine de oro, quien se divorció en varias ocasiones, afirmó que tenían mucha química y fue "el amor de su vida".

Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco", reveló.

Silvia Pinal y Emilio Azcárraga

Luego de contagiarse de Covid-19 hace unos meses y ser hospitalizada, 'La Pinal' encendió alarmas pues a su regreso al teatro en la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, la actriz estaba en silla de ruedas, desorientada y se veía muy enferma. Esto provocó la cancelación de la obra y su retiro de los escenarios. Después se supo que la actriz estaba mal por unos medicamentos, que al serle cambiados transformaron su semblante, pues ahora luce mucho más lúcida y recuperada.

Silvia Pinal estaba mal de salud

Luego de que la semana pasada se desvelara en los pasillos de la legendaria XEW (en Televisa) una placa con su nombre luego de dedicarse tantos años al cine, teatro y televisión, en exclusiva para Ventaneando, la primera actriz agradeció el homenaje que le rendirán en Bellas Artes luego de ser captada por reporteros del Ajusco en un restaurante al sur de la CDMX. Más guapa que nunca a sus 91 años, Silvia se dijo muy contenta.

"Me siento muy contenta, muy agradecida. Es una cosa muy linda la que me han regalado y lo voy a disfrutar", declaró. Sobre que su hija Sylvia Pasquel estuviera gestionando e insistiendo al Gobierno para que la reconozcan, dijo: "Eso yo no lo sabía yo pero que Sylvita venga a luchar por mí, muy bien", contestó y agregó: "todo es una cosa muy hermosa, creo yo que en cualquier lugar o cualquier gente le puede cautivar una cosa así. Estoy agradecida con todos ellos ya que no son muchas las cosas que te regalan".

Por otro lado, también señaló: "Me gustaría que me dieran un vestido precioso, yo soy una persona muy sencilla en todos los aspectos. Yo amo mi trabajo, mi nombre y le doy gracias a Dios". La diva agradeció el ciclo de la trilogía que filmó con Luis Buñuel y que será exhibida en la cineteca nacional: "Todo eso me lo están dando a mí solita entonces pues mil gracias por este momento, este homenaje". Y sobre su película favorita, concluyó diciendo: "Las que me hizo el maestro Buñuel", además de mandar un abrazo a Ventaneando.

