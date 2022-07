Tenía cáncer: Tras 12 años retirado de Televisa y kilos de más, exgalán de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien hace 12 años participó en su último proyecto en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy y exhiben su drástico cambio físico. Se trata del actor Eduardo Capetillo, esposo de Biby Gaytán, quien hace 28 años protagonizó uno de los melodramas más icónicos de la televisión mexicana: Marimar, a quien dio vida Thalía. Capetillo abandonó San Ángel en 2010 y en 2011 firmó contrato con TV Azteca, televisora con la cual habría acabado en malos términos.

Y es que en la cuenta de Twitter del programa Hoy quisieron exhibir cómo ha cambiado el elenco principal de Marimar, producida en 1994 por Verónica Pimstein y en donde Capetillo y Thalía fueron la pareja protagónica y Chantal Andere la villana. Esta fue la segunda 'María' para Thalía de la llamada 'trilogía de las Marías' que hizo al hilo. Ella dio vida a 'Marimar Pérez', Eduardo a 'Sergio Santibáñez' y Chantal a la malvada 'Angélica Narváez de Santibáñez'.

Thalía, por su parte, permanece activa en el medio y aunque se retiró de la actuación tras protagonizar Rosalinda en 1999, tiene millones de seguidores en sus redes sociales y ahora está enfocada en su música. Por otra parte, Chantal continúa haciendo melodramas, destacando este año como la antagonista en Mi fortuna es amarte. La otra villana fue Amairani, quien interpretó a 'Natalia Montenegro'. Ella se retiró años para dedicarse a ser mamá, pero volvió y el año pasado participó en Si nos dejan.

¿Qué fue de Eduardo Capetillo?

Como se recordará, tras debutar en 1986 en la pantalla chica, Capetillo fue el galán más cotizado en telenovelas como Alcanzar una estrella, Canción de amor, Camila, ¡Vivan los niños! y Amy, la niña de la mochila azul, sin embargo, tras su último proyecto en 2010, en 2011 firmó un contrato millonario con TV Azteca y abandonó la televisora tras más de 25 años en sus filas. En el Ajusco tuvo una estancia breve estelarizando La otra cara del alma, pues se dijo que no recibió todo lo que se le había prometido.

Instagram @capetillo_eduardo

Durante muchos años estuvo ausente de la televisión y se dijo que fue vetado luego de ser relacionado con una alumna de La Academia cuando fue director. Aunque se dijo que intentó regresar a Televisa, trascendió que productores no querían aceptarlo de nuevo para una telenovela pues presuntamente "cobra una cantidad exorbitante". Aunque desde el 2013 no actuaba, este 2022 vuelve pero no en la televisión, sino en un melodrama para Netflix: Donde hubo fuego, con Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, etc.

Instagram @capetillo_eduardo

Luego de ser captado con algunos kilos de más, trascendió que empezó a dar conferencias de superación personal donde hablaba de sus adicciones y arrepentimientos por haber sido un padre ausente a causa de sus vicios. Por otro lado, el histrión de 52 años dejó helados al revelar en junio del 2021 que padeció cáncer de piel por el "exceso de sol sin protección" en el pasado. Capetillo contó que se revisa una vez al año y que hasta ahora "todo está bien", solo que ahora extremó sus precauciones para no estar bajo el sol y usar protección solar.

Instagram @capetillo_eduardo

Fuente: Tribuna