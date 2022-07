Acabó en silla de ruedas: Tras 4 meses en coma, actor de Televisa llega a 'Hoy' ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien comenzó su carrera en Televisa y fue un conocido galán de telenovelas, reapareció en las redes sociales del programa Hoy debido a que recientemente dio una entrevista en la que confesó que estuvo a punto de morir. Se trata de Toño Mauri, quien hizo estremecedoras revelaciones sobre su hospitalización por complicaciones del Covid-19 que casi le cuestan la vida en 2020.

El histrión de melodramas como Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte platicó con el conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube y habló como nunca antes sobre la experiencia más fuerte de su vida, en la cual estuvo al borde de la muerte. Las impactantes declaraciones del talentoso mexicano estremecieron a todos los televidentes y fueron retomadas por el matutino del Canal de Las Estrellas.

Toño, quien bajó al menos 20 kilos al haber estado meses hospitalizado, explicó que su contagio de coronavirus se complicó debido a que él no se atendió a tiempo pues creía que se trataba de un caso normal. No obstante, el día que decidió acudir al hospital los médicos lo encontraron muy grave y fue ingresado a terapia intensiva de manera inmediata, lo cual fue un shock para él pues dejó a su familia sin saber que dejaría de verlos por mucho tiempo.

El también exintegrante del grupo Fresas con crema dijo que en una ocasión que creyó que perdería la vida que decidió despedirse de sus hijos y su esposa a través de un video: "Yo no tuve el tiempo de hablarles por despedirme, para decirles lo que yo hubiera querido y como no me daba tiempo, agarré mi teléfono y grabé un vídeo", dijo y explicó que a su hija le pidió que tuviera muchos hijos, a su esposa le recordó que era el amor de su vida y que a su hijo le deseó toda la felicidad del mundo.

Toño bajó brutalmente de peso tras complicaciones con el Covid-19

El padre de la cantante Carla Mauri relató que hubo tres momentos en los que su vida corrió peligro y asegura que además de que los doctores lo ayudaron bastante, el poder de la oración y la fe en Dios también lo salvaron del fallecimiento. Asimismo, explicó que estuvo en coma y relató cómo se sentía esta situación. Dijo que era como estar en un sueño largo, pues cuando despertó creyó que habían pasado solo unos días, cuando en realidad estuvo en ese estado por 4 meses:

Es como dormirse, no me acuerdo de nada más que sueños, pero sueños muy reales. Me acuerdo de sueños en tiempo real, con los doctores, con mis hijos, con amigos, pero como si hubieran sucedido", explicó.

Mauri explicó que fue su esposa Carla quien solicitó a los médicos que lo despertaran del coma pues ya le habían dicho que no tenía pronósticos para seguir viviendo y ella ya no lo quería seguir ver durmiendo. Afortunadamente, les hablaron sobre el doble trasplante de pulmón que le salvó la vida: "Contactó a un grupo de asesores para que me acomoden donde yo necesitaba y comenzaron a buscar opciones pero me rechazaron 'porque está muy débil'".

Toño Mauri se despidió de su familia porque pensó que iba a morir

Pese a que no había pronósticos de vivir ni de superar la cirugía, el histrión llegó a las manos de un doctor colombiano que logró ponerlo de pie tras todos meses de gravedad: "Para mí poder pararme de la cama era terrible. El simple hecho de pensar que iba a caminar, que me iban a levantar de la cama, me desmayaba todo: presión, ataques de ansiedad porque yo no tenía la fuerza para eso", relató Toño muy conmovido.

