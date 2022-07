En pleno cumpleaños y frente a todos los invitados, Kalimba le juega pesada broma a su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, del 23 de julio, el afamado exintegrante de OV7 celebró por lo alto el cumpleaños número 14 de su hija, Aitana; sin embargo el alegre momento se vio interrumpido de manera sorpresiva cuando el intérprete de 'Shabadabada' y 'Te quiero tanto' le jugó una pesada broma a la adolescente, incluso los presentes reaccionaron con gritos tras ver el estado en el que había terminado la primogénita del famoso.

Aitana, es hija de Kalimba y de Luz María González, a quien el intérprete de 'Apache', en Quién es la máscara, conoció en el año 2007, sí bien, la relación entre ambos no funcionó como se tenía esperado, el cantante no dejó de lado a su pequeña, a quien regularmente presume a través de sus redes sociales. Incluso, el mismo protagonista de José el Soñador expresó durante una entrevista que la separación de la madre de su primogénita no afectaría su rol como padre.

Al final del día como papás seguimos siendo individuos, seguimos teniendo trabajo, actividades, vida social y un montón de cosas y hay que combinarlo porque antes de todas esas cosas somos papás. Intento estar lo más posible con ellos, estoy aprendiendo antes no les hablaba tanto por teléfono (...) ahora me hago de más tiempo libre, con mi hija platico muchísimo

La fuerte unión que Kalimba formó con Aitana se vio reflejada el pasado fin de semana, cuando la ahora adolescente celebró su cumpleaños número 14, rodeada de todos sus seres queridos y con dos pasteles. La jovencita se encontraba disfrutando de 'Las Mañanitas' interpretadas por Alejandro Fernández, cuando llegó el momento de soplar las velas, mismas que apagó sin ningún inconveniente, el problema llegó segundos después de posar para la última foto junto a sus padres.

Resulta ser que Kalimba, tenía un pequeño pastel ocultó en una de sus manos, mismo que embarró en el rostro de su hija, durante un pequeño descuido, hecho que causó que varios de los presentes gritarán de la impresión, al tiempo que hubo quienes se quejaron de lo sorpresivo que fue este evento, por lo que le pidieron que se repitiera. Por su parte, Aitana no se quedó de brazos cruzados, ya que se apresuró a besar la cara del cantante, para aprovechar y untarlo de chantillí.

Kalimba le juega broma a su hija en su fiesta de cumpleaños

Sí, sí. Definitivamente (soy el) papá #1 (tenemos nuestro propio lenguaje). Te amo más allá de las palabras hija mía", escribió Kalimba

Kaimba y su hija tras embarrarla de pastel

Créditos: Instagram @kalimbaofficial

Fuentes: Tribuna, Instagram @kalimbaofficial