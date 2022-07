Tras veto de Televisa y duro divorcio, conductora se une a elenco de 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida conductora, quien luego de divorciarse de un ejecutivo de Televisa acabó vetada, sorprendió a los televidentes de TV Azteca debido a que la mañana de este lunes 25 de julio regresó al programa Venga la Alegría y dio un duro golpe al rating de la competencia Hoy. La famosa también formó parte del matutino de Las Estrellas y hace poco confesó que tuvo roces con Andrea Legarreta.

Se trata de la también actriz Anette Cuburu, quien esta mañana por fin retomó sus actividades laborales en el Ajusco luego de haber estado ausente durante la última semana. Desde el lunes pasado la llamada 'Güera' dejó la conducción de VLA y para que todos sus admiradores y fans no se preocuparan, ella misma informó que había salido del aire porque se fue de vacaciones con sus tres hijos a las playas de Baja California Sur.

Sin embargo, este lunes 25 de julio Cuburu ya volvió a su trabajo y apareció conduciendo el matutino del Canal Azteca Uno como habitualmente lo hace. La presentadora de 47 años se reintegró al equipo de conducción estelar que está integrado por 'El Capi' Pérez, Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda, Laura G, Horacio Villalobos y Roger González. Hay que recordar que los cp-conductores de esta emisión con William Valdés y Kristal Silva.

Cabe resaltar que algunos televidentes no se mostraron contentos con el regreso de Anette al foro de Venga la Alegría y a través de las redes sociales han señalado que les "aburre" su forma de conducir y que no quieren verla porque siempre anda "de malas". Algunos internautas le pidieron a la producción que regresen a Gaby Ramírez al programa pues la semana pasada estuvo cubriendo la ausencia de la conductora titular.

'La Cuburu' comenzó su carrera luego de estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa e hizo su debut conduciendo un programa de ventas para luego grabar algunos episodios de la serie de comedia ¿Qué nos pasa? junto al y también apareció en algunos capítulos de Mujer, casos de la vida real. Luego llegó al Ajusco en 199 para realizar la telenovela El candidato, además de que trabajó en Lo que callamos las mujeres y luego de unió al elenco de Con sello de mujer.

En 2004 estuvo al frente de Noticiero A.M., sin embargo, poco después se casó con Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa y volvió a esta televisora como conductora de Hoy, donde dijo jamás tuvo una buena relación con su compañera Andrea Legarreta. Lamentablemente, la conductora se divorció de este famoso personaje y lo perdió todo, pues asegura que él la mandó a vetar de todas las televisoras y proyectos posibles.

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló Anette hace unos años cuando se reintegró a las filas de TV Azteca.