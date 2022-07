¿Aceptó? Roberto Palazuelos responde a Andrés García tras haberlo retado a duelo a muerte

Ciudad de México.- La tarde del lunes 25 de julio, el actor de 81 años de edad, Andrés García, arremetió contra Roberto Palazuelos a quien calificó de oportunista y malagradecido pues, mientras llevan más de un año distanciados, el denominado 'Diamante Negro' sigue mencionándolo en entrevistas, lo cual no ha sido del agrado del primer actor quien ha tenido que lidiar tanto con la polémica como con la cirrosis que le fue detectada en abril pasado.

Este hecho fue motivo para que García retara a un duelo a muerte a Palazuelos a través de disparos con arma de fuego, evento para el cual incluso fijó el próximo 15 de septiembre como la fecha oficial, lo que como era de esperarse, sería motivo de pronunciamiento por el actor quien además ha revelado su interés por incursionar en la política, durante su más reciente encuentro con la prensa mexicana.

Aprovechando a atención de los periodistas, el también empresario aclaró cuál fue el motivo que llevó a ambos a romper con la amistad que habían tenido durante décadas, por lo que según el testimonio de Palazuelos, se alejó porque para él fue un insulto que García le dijera que lo trataba como 'viejito' por el hecho de poner más atención a su cuidado, declaraciones que se sumarían a aquellas donde según el primer actor, despreció que lo haya considerado heredero universal de sus bienes.

"Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que 'yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más', yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente, yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron 'no Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada', la verdad no sé de dónde saca eso, no sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado", manifestó Palazuelos.