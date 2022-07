Conmoción en TV Azteca: Integrante de 'Quiero Bailar' abandona 'VLA' y anuncian a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 29 de julio, se vivieron diversas emociones en los foros de Venga la Alegría, después de que Sergio Sepúlveda, tomara los micrófonos para anunciar que una de las participantes del reality show, Quiero Bailar, abandonara a la producción, así como a su pareja de baile; motivo por el que la producción tuvo que adaptarse rápidamente y anunciar al reemplazo de la joven.

Resulta ser que, la transmisión del segmento del matutino estaba transcurriendo de manera habitual; sin embargo, en determinado momento el también conductor de Difícil De Creer, apareció en cámara con total seriedad, para anunciar que durante la transmisión del día de hoy, Sofía no se había presentado al concurso de baile, pero no sólo eso, ya que, la entrañable pareja de Aarón Acosta y 'Sofi' tendría que disolverse, ya que, su ausencia era permanente y no temporal, como suele ocurrir en esta clase de concursos.

Espectadores creen que Sofía dejó el show por Santiago

Cabe señalar que, Sepúlveda, no brindó demasiados detalles sobre la ausencia de Sofí, afirmando que la adolescente abandonaría el programa estrictamente por "causas personales", cerrando así cualquier tipo de especulación que pudiera presentarse más adelante. Por otro lado, la cámara enfocó el rostro estupefacto de Aarón Acosta, quien no pudo ocultar la impresión en sus facciones, incluso el mismo presentador señaló que se percataba del sentir de la ahora expareja de baile de la pequeña.

Aarón Acosta no oculta su decepción

Este viernes nuestra querida Sofi no se ha presentado por razones estrictamente personales y por esas mismas razones personales ha abandonado la competencia. Ya no regresará a 'Quiero Bailar'", declaró Sepúlveda

Tan sólo unos minutos después fue la misma cuenta oficial de Instagram, de la producción del programa, quienes revelaron que Sofía sería sustituida por Aylin Araiza hecho que fue tomado de manera triste por los televidentes, a través de las mismas redes sociales, quienes comenzaron a pedir que se le diera seguimiento al caso de Sofí, así como hubo quienes argumentaron que la posible razón de su deserción se debiera a que hace unos días el mismo matutino comenzó a propagar que Sofí mantenía una relación con Santiago, hecho que probablemente no le agradó a sus padres; sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta el momento.

Aylin será el reemplazo de Sofía

