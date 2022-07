Octavio Ocaña vuelve en nueva temporada de 'Vecinos'; productor de Televisa confirma otro homenaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este domingo 3 de julio se estrenará la temporada 13 de Vecinos, la exitosa serie de Televisa, y la producción ya confirmó que el querido actor Octavio Ocaña continuará apareciendo en los nuevos capítulos. El productor Elías Solorio ofreció una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la que contó todos los detalles del nuevo homenaje que se realizará al intérprete de 'Benito Rivers'.

Como se recordará, el joven de tan solo 22 años de edad fue asesinado a tiros durante la tarde de este viernes 29 de octubre en una carretera del Estado de México luego de una supuesta persecución policíaca. En ese momento se mencionó que presuntamente "llevaba dos días bebiendo" y que él mismo disparó el arma que portaba. No obstante, su familia sigue negando la versión de las autoridades mexicanas y creen que se trató de un homicidio a manos de la Policía.

Octavio Ocaña volverá a aparecer en nueva temporada de 'Vecinos'

Durante la temporada número 12 el elenco de Vecinos realizó el primer y sentido homenaje a Ocaña en el estreno. Grabaron un capítulo en el que anunciaban que 'Benito' por fin había conseguido un papel importante en Hollywood donde daría vida a un ángel. En ese momento todos los integrantes, como Lalo España, César Bono, Dario Ripoll, por mencionar algunos, le enviaron un mensaje de aliento por el viaje que estaba a punto de emprender y del que posiblemente no volvería.

No era decirle adiós sino buena suerte en lo que haga, en dónde esté, acompañándonos por ahí en el set, o en la memoria, donde sea", explicó el productor.

Tras lograr conquistar a millones de televidentes de San Ángel con esta emotiva despedida a Octavio, ahora el productor de Vecinos confirma que él jamás abandonará la serie y contó cómo piensan seguir honrando su memoria. Elías asegura que esto no lo hacen para generar contenido sensacionalista o amarillista, sino que en realidad no pueden dejar ir a 'Benito' pues siguen sin comprender que ya no esté con vida.

Por mucho que trates de que no permanezca por ahí, la verdad es que fueron muchos años... no ha sido fácil pero creo que lo que hemos intentado hacer es lo que a él le gustaría, que es divertirnos y hacerle ver que las cosas seguirán caminando con él", explicó.

Solorio adelantó que en la nueva temporada que se estrena esta misma noche el personaje de 'Benito Rivers' continuará apareciendo y reveló un adelanto de cómo serán sus participaciones. El productor explicó que Ocaña será parte del proyecto a través de llamadas telefónicas con su familia y además porque habrá imágenes de él en el edificio de Vecinos: "Él va estar ahí siempre", advirtió Elías.

De alguna manera creo que todos al mencionarlo, estamos asimilando que ahí está y nunca se ha ido", finalizó.

Fuente: Tribuna